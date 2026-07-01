Rafael Nacif destacó el permanente respaldo del Gobierno provincial a los pequeños productores

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, valoró la realización de la cuarta Feria Ganadera Paippera en El Chorro, donde más de 700 cabezas de ganado fueron comercializadas por 55 familias productoras de los departamentos Ramón Lista y Matacos.

Nacif sostuvo que estas acciones reflejan el compromiso permanente del gobernador Gildo Insfrán con el desarrollo del oeste formoseño, generando oportunidades concretas para que los pequeños productores puedan comercializar su hacienda, fortalecer su economía y seguir creciendo con el acompañamiento del Estado provincial.

"Cada feria es una muestra de que cuando hay decisión política y un Estado presente, nuestros productores tienen más oportunidades para desarrollarse y seguir aportando al crecimiento de Formosa", concluyó.



