La Muni en tu Barrio llega este viernes a la plaza del Virgen del Rosario

Regresa este viernes 31 el programa “La Muni en tu Barrio”, en esta oportunidad en la plaza Gustavo Ramón Bini del barrio Virgen del Rosario a partir de las 15, donde distintas áreas municipales brindarán atención directa, asesoramiento y una amplia variedad de servicios gratuitos para facilitar el acceso de los vecinos a distintos trámites y prestaciones.

Entre las propuestas se destacan el curso teórico-práctico para la obtención de la licencia de conducir, la asignación de turnos para la castración de mascotas, entrega de bolsones saludables, peluquería, atención del Banco de Tierras, Catastro, Habilitaciones Comerciales, Bromatología, Juzgado de Faltas, Orientación Jurídica, Centro de Atención al Vecino, Administración de Ingresos Municipales y Atención Primaria de la Salud. Además, habrá actividades recreativas destinadas a niños y niñas.

Desde la comuna remarcaron que cada edición constituye una oportunidad para que las diferentes áreas trabajen de manera articulada con un objetivo común: fortalecer el vínculo entre el Municipio y la comunidad, promoviendo una gestión cercana y presente.

Se trata de acercar derechos, agilizar gestiones y ofrecer respuestas concretas en el territorio donde la gente vive.

Con esta edición, "La Muni en tu Barrio" retoma su recorrido por los distintos sectores de la capital.

Un Estado municipal presente, que elige estar cerca en un contexto que sabe difícil para las familias formoseñas.



