El Colorado: aporte de elementos deportivos para la práctica de Newcom en el Gimnasio Terapéutico

La Intendencia Municipal de El Colorado, a cargo del intendente Mario Brignole, entregó los elementos deportivos necesarios para la incorporación de la práctica de Newcom en el Gimnasio Terapéutico de la Casa de la Solidaridad.



Con esta iniciativa, el municipio amplía las propuestas deportivas y recreativas destinadas a promover la salud, la rehabilitación, la integración social y el disfrute compartido entre los vecinos.



“Seguimos avanzando y ampliando las posibilidades para todos. Incorporamos la práctica de Newcom y ya entregamos todos los elementos necesarios para desarrollar esta actividad de manera óptima”, destacaron desde la gestión municipal.



El Newcom, una disciplina deportiva adaptada, inclusiva y de bajo impacto, se suma a las actividades que se desarrollan en el Gimnasio Terapéutico, consolidando a la Casa de la Solidaridad como un espacio fundamental para el bienestar de la comunidad.



“Una propuesta más que nos permite seguir trabajando por la salud, la rehabilitación, la integración y el disfrute compartido. Con cada paso, con cada nueva herramienta, reafirmamos que este espacio es de todos y para todos, pensado para cuidarnos y acompañarnos”, afirmaron las autoridades.



Esta acción forma parte del compromiso de la Intendencia de El Colorado de generar mayores oportunidades de inclusión y actividad física para todos los sectores de la población, especialmente para aquellas personas que se benefician de los programas terapéuticos y de rehabilitación.







