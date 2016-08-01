Pozo del Tigre: El hospital local promueve la alimentación saludable en adultos mayores

Como parte del trabajo integral que se lleva a cabo para mejorar el bienestar ycalidad de vida de este grupo etario.

El servicio de nutrición del Hospital de Pozo del Tigre llevó adelante una charla en la Residencia de Adultos Mayores de la localidad, en la que se abordó la importancia de mantener una alimentación saludable para fortalecer el organismo y prevenir enfermedades.

Durante la actividad, los profesionales brindaron recomendaciones sobre el consumo de alimentos que aportan nutrientes esenciales, haciendo especial énfasis en la incorporación de todos los grupos de alimentos y, particularmente, de frutas y verduras locales y de estación, por ser opciones más accesibles, frescas y de alto valor nutricional.

El director del Hospital de Pozo del Tigre, doctor Alexis Bedoya, destacó que la alimentación constituye uno de los eslabones fundamentales para preservar la salud de las personas mayores.

"La nutrición adecuada es determinante en todas las etapas de la vida, pero tiene una relevancia muy importante en los adultos mayores, porque favorece el fortalecimiento del sistema inmunológico, ayuda a prevenir enfermedades y contribuye a que puedan mantener una mejor calidad de vida. Por eso, desde el sistema público de salud trabajamos de manera permanente en la promoción de este hábito primordial", expresó.

En ese marco, los nutricionistas elaboraron distintas preparaciones saludables, entre ellas ensalada de frutas, licuados naturales y gelatina con frutas, con el objetivo de mostrar a los residentes que es posible incorporar alimentos nutritivos mediante recetas sencillas, sabrosas y de bajo costo.

La propuesta se transformó en un espacio de aprendizaje, integración y recreación, donde los adultos mayores participaron activamente en cada una de las instancias, compartiendo experiencias y fortaleciendo vínculos a través de la cocina saludable.

"Más que enseñar recetas, buscamos transmitir herramientas que ellos puedan incorporar a su vida cotidiana, teniendo en cuenta que eso tiene un impacto muy positivo en la salud física y emocional de nuestros adultos mayores", señaló Bedoya.

Asimismo, remarcó que este tipo de charlas y encuentros similares forman parte de las acciones preventivas que el Hospital de Pozo del Tigre desarrolla de manera continua en distintos ámbitos de la comunidad.

"Promover la salud también significa educar y acompañar a las personas para que puedan tomar decisiones beneficiosas para mejorar su calidad de vida. Nunca es tarde para incorporar nuevos hábitos y para comprobar que una alimentación adecuada puede disfrutarse todos los días, con preparaciones muy sencillas, nutritivas y elaboradas con productos de nuestra región", expuso al finalizar.



