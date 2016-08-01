El Hospital de Lugones fue sede de capacitación para fortalecer la estrategia de vacunación

El desarrollo abarcó la actualización de conocimientos sobre vacunas, esquemas, registros informáticos y planificación de acciones de inmunización intra y extramuros.

En el marco de las múltiples acciones impulsadas por el Gobierno de Formosa para fortalecer la política de inmunizaciones en toda la provincia, el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante una jornada de capacitación destinada a los equipos de salud del Hospital de Fortín Lugones y de los centros de salud que integran su área programática.

El encuentro tuvo como objetivo actualizar conocimientos sobre las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones y los esquemas vigentes de cada una, además de repasar las metas establecidas para cada efector sanitario en el 2026, evaluar los avances alcanzados durante el primer semestre del año y reforzar el correcto registro de las dosis aplicadas en el sistema informático.

Asimismo, se analizaron las estrategias que se implementarán en la segunda mitad del año para sostener y ampliar las coberturas de vacunación en toda el área programática, tanto a través de la atención en los servicios de inmunización de cada efector, como de acciones territoriales.

Entre ellas, se encuentran visitas a establecimientos educativos de los distintos niveles y otras instituciones de la comunidad, recorridas domiciliarias casa por casa y postas de vacunación ubicadas en distintos puntos.

La directora del Hospital de Fortín Lugones, la doctora Rosana Cabana, puso en valor la importancia de este tipo de instancias de formación continua para el personal sanitario y expresó que las mismas “permiten actualizar permanentemente los conocimientos sobre las vacunas, revisar los lineamientos de trabajo y unificar criterios entre todos los efectores de salud”.

“La capacitación es una herramienta fundamental para seguir ofreciendo una atención de calidad a la población y garantizar el cumplimiento de las diferentes estrategias de inmunización que se vienen desarrollando en la provincia", agregó.

En esta jornada participaron enfermeros, licenciados en enfermería, obstétricos, odontólogos, médicos y otros integrantes del equipo de salud del Hospital de Fortín Lugones, junto con los directores y trabajadores de los centros de salud de la colonia El Ceibal y Chico Daguaan, más el personal de la sala de primeros auxilios del Kilómetro 15 y del Centro Integrador Comunitario (CIC) de San Martín Uno.

Como parte de las actividades, el equipo del Departamento de Inmunizaciones realizó presentaciones audiovisuales y demostraciones prácticas sobre la correcta carga de los datos de vacunación en el sistema informático, remarcando la importancia de contar con registros precisos y oportunos para el monitoreo de las coberturas y la planificación sanitaria.

Más adelante, Cabana destacó que el refuerzo de los saberes de los equipos de salud “constituye uno de los pilares de la política sanitaria pública en la provincia. Para eso, los hospitales y centros de salud reciben un acompañamiento constante desde el Ministerio de Desarrollo Humano y, en este caso, eso fortalece el trabajo cotidiano de losvacunadores y de todo el equipo de salud”.

Subrayó en ese punto, que los encuentros de capacitación “dan la posibilidad del intercambio de información, de compartir experiencias, resolver dudas y planificar nuevas estrategias para acercar las vacunas a cada persona de la comunidad", afirmó la funcionaria en el cierre.

Por otra parte, desde la cartera sanitaria provincial informaron que la misma capacitación fue desarrollada también en la localidad de Posta Cambio Zalazar, donde participó el equipo del centro de salud local, dando continuidad al plan de actualización destinado a los efectores sanitarios de toda la provincia.







