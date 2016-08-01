El gobernador Insfrán acompañó la ceremonia de reconocimiento a la trayectoria de empleados legislativos

Se entregaron medallas y placas recordatorias a trabajadores con 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio, quienes brindaron su esfuerzo, dedicación y compromiso en favor de la comunidad formoseña.

En la tarde de este jueves 2, en el Galpón “C” del Paseo Costanero capitalino se llevó a cabo el acto de reconocimiento a empleados legislativos que cumplieron 25, 30, 35 y 40 años de servicio, ceremonia en la que estuvo presente el gobernador Gildo Insfrán junto al vicegobernador Eber Solís.

Participaron además el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Cabrera; así como el vicepresidente Agustín Samaniego, quien a su vez es presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista, al igual que legisladores provinciales, trabajadores legislativos y familiares.

En ese marco, se entregaron los diplomas de reconocimientos, medallas y placas recordatorias a los trabajadores con 25, 30, 35 y 40 años de servicio en el Poder Legislativo. El gobernador Insfrán fue uno de los encargados de llevar a cabo esta acción.

Por su parte, el vicegobernador Solís, al brindar unas palabras, remarcó que mientras desempeñó su función como diputado fue compañero de estos trabajadores y “hoy muchos se han convertido en amigos”.

Según pudo recabar la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), contó que al asumir el cargo una de las primeras instrucciones que le dio el Gobernador fue la de cuidar al trabajador legislativo: “Hacé todo lo que esté a tu alcance para que el empleado esté y se sienta de la mejor manera”, contó que le dijo el primer mandatario.

En ese sentido, puso en valor el importante rol que desempeñan, subrayando que “son responsables de construir los puentes y sentar las bases para que la democracia en el país siga existiendo”.

Y enfatizó: “Este acto también es un mensaje, porque mientras el país tiene un Gobierno que opta por medidas que producen malos efectos sociales, económicos y de valores”, en Formosa, el gobernador Insfrán “defiende todos los días a las familias formoseñas, a la justicia social, la soberanía política y la independencia económica”.

A su vez, se dirigió a los homenajeados, agradeciéndoles los numerosos años de servicio prestado: “Han ayudado a fortalecer la institución, a sostenerla y, fundamentalmente, a mejorarla”, realzó.

Para finalizar, evocó al general Juan Domingo Perón, expresando que “no existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan”, concluyó.







