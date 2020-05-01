Aprehendieron a joven de 27 años y secuestraron dinero, un teléfono celular y otros bienes

Efectivos de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno aprehendieron a un joven de 27 años y secuestraron dinero, un teléfono celular y otros bienes sustraídos de un local comercial del barrio Liborsi, de esta ciudad.

El hecho ocurrió este viernes último por la mañana, cuando una mujer denunció que desconocidos ingresaron a su negocio, ubicado sobre calle Maipú esquina Juan Luis Díaz, y se llevaron varios elementos de valor.

De inmediato se iniciaron las averiguaciones del caso y los investigadores individualizaron al presunto autor tras analizar imágenes de las cámaras de seguridad.

Luego, en el barrio El Quebrachito, se procedió a la aprehensión del sospechoso, de 27 años, quien tenía en su poder todos los bienes denunciados.

Por otra parte, se procedió al traslado del detenido hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







