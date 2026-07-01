La Expo Rural Formosa 2026 ya está en marcha: convocan a expositores y anuncian importantes remates ganaderos

La Sociedad Rural de Formosa informó que ya esta en marcha la 81ª Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura y Granja – Expo Formosa 2026, la cual se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de septiembre en su habitual predio ferial ubicado en Villa del Carmen.

Como en cada edición, la tradicional muestra reunirá a los principales protagonistas del sector agropecuario, comercial, industrial y emprendedor de la provincia y la región, consolidándose como un espacio fundamental para el desarrollo de negocios, el intercambio de innovación y el impulso productivo del norte argentino.

Desde la comisión directiva de la entidad organizadora informaron que ya se encuentra abierta la convocatoria oficial para la reserva y armado de stands.

Se invita formalmente a:Empresas e industrias del sector agroindustrial y comercial; Emprendedores y PyMEs** locales y regionales y a Instituciones públicas y privadas que deseen acompañar el evento.

Participar de la Expo Formosa 2026 representa una oportunidad inmejorable para posicionar marcas, concretar alianzas estratégicas y exhibir productos y servicios ante miles de visitantes en la vidriera más importante del campo formoseño.

Remates ganaderos: el corazón de la muestra

Uno de los grandes atractivos de esta 81ª edición serán los remates de ganado mayor y menor, que volverán a concentrar la atención de cabañeros y productores de toda la región. Estas subastas destacan por la altísima calidad genética expuesta y reafirman el rol clave de la provincia en el mapa ganadero nacional.

Del 4 al 6 de septiembre, la Expo Rural Formosa vuelve a abrir sus puertas para celebrar el trabajo, la producción y el crecimiento de nuestra provincia.

Información y contacto para reservas

Las empresas, comercios e instituciones interesadas en reservar su espacio o solicitar más detalles sobre la participación pueden comunicarse a través de las vías oficiales de la institución: Teléfono / WhatsApp de contacto:`3704 240403 Lugar del evento: Predio Ferial de Villa del Carmen, Formosa.

La Sociedad Rural de Formosa renueva su invitación a toda la comunidad a sumarse y ser parte de esta verdadera fiesta del trabajo y la producción.



