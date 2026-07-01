Mercantiles celebran en julio nuevas conquistas salariales

Desde el Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa celebraron el nuevo acuerdo paritario gracias al cual los haberes de julio de los trabajadores mercantiles incorporarán las sumas no remunerativas al salario básico e impactarán en el cálculo de aguinaldos, antigüedad y presentismo.

El titular del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón confirmó que se dio inicio al proceso de blanqueamiento de los haberes totales del sector, tras el reciente acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las siguientes cámaras empresariales: CAC, CAME y UDECA.

“A partir de las liquidaciones correspondientes de julio, tal cómo lo estableció la paritaria del período abril-junio, todas las sumas extraordinarias y de carácter no remunerativo que se venían percibiendo por fuera del sueldo básico serán absorbidas y blanqueadas. Esta modificación técnica impactará directamente en el bolsillo de los trabajadores al elevar el piso salarial, posicionando incluso a las categorías iniciales más bajas por encima del millón doscientos mil pesos”, precisó.

“Durante el periodo abril-junio – recordó- las partes firmaron un incremento salarial total del 5%, fraccionado en etapas consecutivas y acumulativas que cerró en junio con un último tramo del 1,5%.”

Luego de advertir que “el sostén principal frente a la inflación durante ese trimestre se estructuró a través del pago de una suma no remunerativa de ciento veinte mil pesos”, el gremialista indicó que “este monto fijo extraordinario estuvo compuesto por el remanente de cien mil pesos de un acuerdo anterior más una recomposición inyectada de veinte mil pesos”

Por otra parte, Alarcón aclaró que “si bien inicialmente se liquidó por fuera de la estructura tradicional para morigerar el impacto fiscal inmediato en las Pymes, la FAECyS incluyó una cláusula de blindaje: las empresas debieron computar los ciento veinte mil pesos para el pago de presentismo, antigüedad, licencias y la cuota del Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo) de junio. Cumplido el plazo trimestral, en julio estos montos desaparecen como concepto separado y se integran formalmente a los básicos de convenio”

Remarcó además que “la absorción de las sumas no remunerativas representa un salto de calidad en los haberes de los mercantiles encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo130/75.

“Al expandir la base del sueldo básico, a partir de julio se calcula un uno por ciento en concepto de adicional de antigüedad por cada año trabajado sobre una base mucho más alta. En otro orden, la asignación por presentismo, fijada en el 8,33%, pasa a representar una cifra nominal mayor. Finalmente, el Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre y los eventuales cálculos indemnizatorios quedan respaldados al quedar consolidadas las remuneraciones formales”, reveló.

Con respecto a futuras recomposiciones salariales, el Secretario General del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa señaló que “continúa activa la cláusula de revisión paritaria para evaluar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otorgar nuevos aumentos- de carácter no remunerativo y no acumulativo- en caso de eventuales disparadas inflacionarias”.

Día de las Infancias

Tal como ocurre todos los años desde que Aníbal Alarcón se encuentra al frente del CEC-Formosa, el próximo 2 de agosto se llevará a cabo la tradicional Fiesta del Día de las Infancias.

Las actividades celebratorias previstas para el primer domingo del próximo mes, de 14 a 19, en la sede gremial serán las siguientes: juegos, peloteros y regalos, además de un delicioso refrigerio.

Tampoco faltarán los sorteos para los cuales se otorgarán números a los afiliados y las afiliadas mercantiles que lleven copias de sus últimos recibos de sueldo y los DNI de hijos menores de diez años a las oficinas sindicales ubicadas en San Martín 1244, de lunes a viernes, de 8 a 14.