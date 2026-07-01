La Policía detuvo a un hombre involucrado en una causa por lesiones y robo

El detenido registraba pedido de captura vigente y quedó a disposición de la Justicia

Efectivos del Comando Radioeléctrico Operativo de Pirané detuvieron a un joven de 24 años que registraba pedido de captura vigente en una causa judicial por “Lesiones con el uso de arma blanca y robo en poblado y en banda”.

La intervención se concretó este martes, alrededor de las 11:30 horas, en el predio ferroviario del barrio Obrero de la mencionada localidad, en el marco de tareas investigativas.

Allí aprehendieron al imputado, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, por lo que fue trasladado hasta la dependencia policial para las diligencias procesales.

Tras labrarse el acta de intervención, el detenido quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.



