El intendente Jofré compartió con vecinos del San Pedro durante “La Muni en tu barrio”

El intendente Jorge Jofré encabezó la jornada. Recorrió los distintos stands, dialogó con los vecinos y siguió de cerca cada servicio que el municipio acercó al lugar.

La cita fue en la plaza del barrio, sobre calle Güemes esquina Párkinson, desde las 15 horas. La propuesta volvió a mostrar al Estado municipal instalado en el territorio.

No esperando al vecino en la oficina, sino saliendo a buscarlo a su propia plaza.

Durante la tarde funcionaron múltiples puntos de atención. La toma de exámenes teórico-prácticos para la licencia de conducir. La castración, vacunación y desparasitación de mascotas. La atención primaria de la salud y los controles preventivos.

También estuvieron presentes las áreas de inspecciones comerciales, el Juzgado de Faltas, la asistencia jurídica y el espacio de atención al vecino. A eso se sumó el punto de reciclado, con separación de vidrio, papel y plástico.

Los más chicos tuvieron su lugar. Hubo dibujo, pintura y actividades recreativas que le dieron color a la jornada.

El servicio de peluquería fue uno de los más buscados. Vecinos de todas las edades se acercaron a lo largo de la tarde.

Jofré valoró la respuesta del barrio. "Cuando la Muni se acerca, el vecino lo siente. Por eso seguimos saliendo a cada rincón de Formosa", expresó el intendente.

Jofré puso el acento en el sentido de fondo de la propuesta. "Nosotros pensamos más allá del barrido, de la limpieza, del alumbrado. Lo que pensamos también es en el ser humano, en la gente de carne y hueso. Queremos estar cerca de la gente, y todas estas medidas simples muestran que la Municipalidad está cerca del vecino", expresó el intendente.

También reconoció el contexto que atraviesan las familias. "Sabemos que es un momento difícil, que todo nos está costando. Por eso tratamos de acercarnos y resolver lo que se pueda. Y lo que no, por lo menos escuchar y estar presentes", agregó.

Sobre el cierre, Jofré trazó un paralelo con la jornada de la Selección. "Es una muestra de que hasta el último minuto hay que pelearla. En cualquier momento podemos tener un triunfo personal, y también un triunfo comunitario", señaló.

El programa continúa su recorrido por los distintos barrios de la ciudad. La Municipalidad de Formosa reafirma así una gestión de presencia, cercanía y servicios en el territorio.



