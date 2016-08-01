El ICEC y la CATEF Ltda. reafirman su compromiso con la educación cooperativa, el trabajo y el desarrollo social de Formosa

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cooperativismo, el Instituto Cooperativo de Enseñanza y Capacitación (ICEC) y la Cooperativa de Trabajadores Estatales Formoseños Ltda. (CATEF Ltda.) hicieron llegar su saludo a todas las cooperativas, dirigentes, asociados y trabajadores que diariamente sostienen, con esfuerzo y compromiso, uno de los movimientos sociales y económicos más importantes del mundo.

La CATEF Ltda., entidad comprometida con la defensa, difusión y práctica de la doctrina cooperativa, ratifica en esta fecha su convicción de que la educación constituye la herramienta fundamental para consolidar una sociedad más justa, participativa y solidaria. En ese marco, sostiene el funcionamiento del Instituto Cooperativo de Enseñanza y Capacitación (ICEC), donde la formación académica se complementa con la enseñanza permanente de los valores de la cooperación, la ayuda mutua, la responsabilidad social y el compromiso con la comunidad.

En Formosa, el cooperativismo no es solamente una forma de organización económica; es una verdadera política de inclusión social, de generación de empleo y de fortalecimiento del entramado comunitario, que permite que miles de familias construyan su presente y proyecten un futuro con dignidad.

En este sentido, la CATEF Ltda. destaca el permanente acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Formosa, a través de la Subsecretaría de Asociativismo y Economía Social, organismo que impulsa y fortalece el desarrollo del sector cooperativo mediante la promoción y organización de cooperativas de trabajo en todo el territorio provincial.

Actualmente, alrededor de 600 cooperativas de trabajo desarrollan sus actividades en Formosa, constituyéndose en una fuente genuina de empleo para más de 3.000 personas, quienes encuentran en el trabajo asociado una oportunidad concreta de crecimiento, inclusión y desarrollo para sus familias.

Desde la entidad señalaron que estos números reflejan el enorme impacto del movimiento cooperativo en la vida económica y social de la provincia, demostrando que la organización solidaria constituye una herramienta eficaz para promover el desarrollo con equidad, fortalecer la economía social y generar oportunidades allí donde más se necesitan.

Al referirse a esta fecha, las autoridades de la CATEF Ltda. expresaron:

"Las cooperativas representan mucho más que una forma de producir bienes o prestar servicios. Son organizaciones integradas por personas que creen en el esfuerzo compartido, en la solidaridad y en la democracia como herramientas para transformar la realidad. Cada cooperativa que nace significa más trabajo, más inclusión y más desarrollo para nuestra comunidad."

Asimismo, destacaron que el ICEC constituye una expresión concreta del compromiso del movimiento cooperativo con la educación, formando jóvenes con sólidos conocimientos y, al mismo tiempo, promoviendo valores indispensables para la construcción de una ciudadanía responsable y comprometida con el bien común.

Finalmente, la CATEF Ltda. renovó su compromiso de continuar promoviendo el cooperativismo como un modelo de desarrollo económico y social sustentado en la solidaridad, la participación democrática y el trabajo organizado, convencida de que educar para cooperar es sembrar futuro y fortalecer las bases de una sociedad con más oportunidades para todos.



