Las Lomitas: El Gobierno de Formosa realizó una nueva entrega de módulos alimentarios para personas con celiaquía

Los beneficiarios destacan esta política en el marco de un contexto de crisis económica por el alto costo de los productos.

Este martes 28 de julio, por la mañana, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, concretó una nueva entrega de módulos alimentarios para personas con celiaquía en la localidad de Las Lomitas.

Desde la cartera comunitaria explicaron que la presente entrega corresponde a la última distribución realizada durante el mes de julio.

Al tratarse de un beneficio que se otorga con frecuencia bimestral, la planificación responde a una organización logística que optimiza los traslados hacia las distintas localidades del interior provincial, aprovechando los móviles que ya se encuentran programados para otras acciones institucionales.

De este modo, se garantiza el cumplimiento del cronograma previsto, realizando las entregas en fechas lo más próximas posible a cada período correspondiente y alcanzando a todas las localidades asignadas.

En diálogo con AGENFOR, una de las beneficiarias de esta política, Corina Inés Ruiz, expresó que “es una gran ayuda” porque para “los que sufrimos de celiaquía o colon irritable es muy cara la dieta” por eso “esto es muy beneficioso”.

Asimismo, remarcó que son “productos difíciles de conseguir” y “muy caros”.

La beneficiaria, también, describió que la caja contiene dos aceites, dos mermeladas, dos leches, dos paquetes de almidón de mandioca “para hacer chipas”, dos de azúcar, dos cajas de té, latas de garbanzos, lentejas secas, arroz y harina de arroz, maicena entre otros productos.

“O sea es buenísimo, yo con la harina de arroz hago galletitas, porque obviamente la producción con esto es otra cosa”, indicó.

A su vez, aseveró que los productos le duran “aproximadamente más de dos meses” porque “se complementa con otras cosas como las carnes y verduras”.

“Para mí es buenísima esta política, yo no tengo nada malo que decir porque gracias al Gobierno me operé de una hernia de disco en el Alta Complejidad sin pagar un centavo”, destacó.

Por su parte, Miriam Alem, madre de una persona con celiaquía, expresó que “he recibido estas cajas desde hace años” en el marco de esta política alimentaria.

“Es de muchísima ayuda, beneficia a todos los que sufren esta enfermedad que quizás muy pocos la conocen pero el niño o el joven que la padece sabe lo difícil que es enfrentarse a esta situación porque los alimentos son de un alto costo, entonces muy beneficiosa nuestra ayuda”, sostuvo.

Y cerró: “El celíaco, justamente, necesita de una dieta variable para que sea saludable, así que nos viene bien”.







