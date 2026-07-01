Lamentan derogación del régimen de planes de ahorro para la compra de 0Km

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, es muy fuerte el descrédito que tienen los -Planes de Ahorro- en nuestro país, encontrándose entre los más frecuentes, el valor de la cuota, que se calcula dividiendo el precio de un auto entre la cantidad de suscriptores, pero que rara vez se cumple, por lo que, en la práctica los suscriptores terminan siempre pagando a las -Administradoras de los Planes de Ahorro- el valor de unos tres vehículos y es aquí donde la IGJN (Inspección General de Justicia) a cargo de Alejandro H. Ramírez, quien depende del Ministerio de Justicia de la Nación, nunca protegió a los consumidores. Por ello, sostenemos que a las fallas evidentes que posee el sistema, “lo mejor que se puede hacer es mejorar su funcionamiento y no eliminar el -Organismo de Control-, porque de esta manera, se destruye completamente el Sistema de Planes de Ahorro y los nuevos contratos entre las administradoras y los usuarios en casos de inobservancias, como subas abruptas en el valor de las cuotas sin información clara, demoras en la entrega, incumplimiento de los plazos legales o contractuales una vez que la unidad ya fue adjudicada o licitada, cambios unilaterales, modificaciones en las condiciones del modelo del vehículo o imposición de aseguradoras no previstas originalmente, terminarán todos en la Justicia”. Así, rechazamos la iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que contempla la eliminación del marco regulatorio específico que rige sobre esta actividad y la quita de las facultades de fiscalización a la IGJ, dadas las diferencias sustanciales de protección a favor de los suscriptores. De prosperar el proyecto, debemos tener en cuenta algunas de estas situaciones:













En este contexto, Gialluca señaló que, los planes de ahorro son el sistema por medio del cual, se venden el 30% de los autos nuevos hoy en argentina, sin control del Estado Nacional, cualquier empresa podrá crear un plan de ahorro y cuando llegue el momento de entregar una unidad, si no lo hace, será tarde, porque el ahorrista ya pagó y los Organismos de Defensa del Consumidor llegarán cuando el problema ya existe y por ello, en la actualidad, las nuevas marcas chinas han empezado a trabajar este sistema pero de manera tercerizada, ya que no cuentan con administradoras propias ni con el respaldo de una terminal. LAS RECOMENDACIONES QUE BRINDAMOS DESDE EL ORGANISMO DE LA CONSTITUCIÓN SON LAS SIGUIENTES: * Si se aprueba el proyecto de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei, la sugerencia principal para los suscriptores actuales es continuar pagando sus cuotas con normalidad, ya que la ley no afectará de manera retroactiva los contratos vigentes. De acuerdo con el anteproyecto, se establecerá una división jurídica tajante: la Inspección General de Justicia (IGJ) solo mantendrá su intervención y fiscalización sobre los planes firmados antes de la ley. * PARA LOS FUTUROS O NUEVOS SUSCRIPTORES QUE INGRESEN AL SISTEMA UNA VEZ APROBADA LA REFORMA, EL ESCENARIO CAMBIA POR COMPLETO: YA NO EXISTIRÁ LA PROTECCIÓN NI LA FISCALIZACIÓN PREVIA DE LA IGJ. El contrato será un acuerdo puramente privado entre la empresa y el comprador. Ante esta inseguridad, se sugieren las siguientes acciones preventivas antes de firmar: * 1. Contratar exclusivamente con terminales oficiales, evitar intermediarios, la desregulación permitirá que agencias multimarca o financieras chicas creen sus propios "Planes de Acumulación". El riesgo de estafa o quiebra es altísimo. Firmar solo con automotrices: Se aconseja suscribirse únicamente a través de las administradoras oficiales de las fábricas (por ejemplo, Plan Ovalo, Plan Rombo, Toyota Plan, etc.), ya que el respaldo patrimonial de la marca es la única garantía real de entrega. * 2 Controlar la letra chica (No hay "Contrato Tipo") Al eliminarse el control de la IGJ, las empresas redactarán los contratos a su conveniencia. El comprador debe exigir que conste por escrito, fórmula de aumento, cómo se calculará la cuota mensual, se debe verificar si se ajustará por el "valor móvil" del auto de fábrica o si estará atada a índices de inflación (como el CAC -Cámara Argentina de la Construcción- o el IPC). Plazos de entrega con fecha cierta: El contrato debe decir el número exacto de días (ej. 90 días hábiles) para la entrega del auto tras ganar la licitación o el sorteo. Si dice "sujeto a disponibilidad de stock", no firme. Gastos de retiro: Exija un anexo con el detalle de los costos de flete, patentamiento y derecho de adjudicación para evitar sorpresas impagables al momento de retirar el vehículo. * 3 Evaluar penalidades por salida del plan: Debido a la volatilidad económica, es vital saber qué pasa si no puede seguir pagando. Revise cuál es la multa por rescisión (tradicionalmente era del 2% al 4%) y bajo qué condiciones y plazos la empresa le devolverá el dinero de las cuotas puras. * 4 Exigir toda promesa comercial por escrito, la publicidad es ley: Las promesas verbales de los vendedores ("cuota fija por un año", "entrega pactada en cuota 3") no tendrán validez si no están impresas en el contrato desregulado. Guardar folletos, capturas de pantalla de la oferta y exigir que el asesor comercial firme y selle cada compromiso extra.



