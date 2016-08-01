Durante la presentación se confirmó que un total de 31 alfajoreros se darán cita a este evento que se desarrollará el 10, 11 y 12 de julio.

Se realizó este miércoles 1° de julio, en horas de la mañana, el lanzamiento oficial de la tercera edición del Festival Regional del Alfajor en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa. Este evento es organizado por el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas conjuntamente con la Subsecretaría de Empleo.

La comunidad formoseña se apresta a vivir el 10, 11 y 12 de julio una nueva edición de este evento que, como en los años anteriores, se llevará a cabo en el Galpón “G”, donde 31 alfajoreros serán parte de ella. De ese total, 17 serán de Formosa capital, seis de interior provincial y siete de Chaco y Corrientes, contándose también con un alfajorero de la República del Paraguay, quien estará visitando la provincia.

Dicha presentación oficial contó con la presencia de las autoridades provinciales y alfajoreros. En ese contexto, la ministra de Turismo de la provincia de Formosa, la doctora Silvia Segovia, puso de relieve que este festival viene a fortalecer al sector gastronómico y “mostrar todo el talento de nuestros emprendedores locales”.

Gracias a la consolidación del evento en la región, es posible también contar con más expositores que dan realce a la propuesta, por lo que invitó a todos a venir a Formosa a ser parte de “esta fiesta tan importante”.

En esa línea, manifestó también la funcionaria que “sabemos que ha cambiado el paradigma de los visitantes, ya no se busca paisaje y naturaleza, sino vivir experiencias auténticas, como en este caso, a través del alfajor formoseño”.

Por consiguiente, aseguró que esto potenciará a “nuestra producción”, ya que, “sin dudas, nos ubicará en el escenario competitivo de la región NEA, países vecinos y el Litoral”, por todo ello, “estamos más que contentos”, resumió contundente la ministra.

En el mismo sentido, se expresó Horacio Cosenza, subsecretario de Desarrollo Económico, quien resaltó las posibilidades que se abren para los pequeños emprendedores del alfajor con esta nueva edición, “gracias a un Estado presente, como el que tiene la provincia de Formosa, para que ellos puedan desarrollar todo su conocimiento culinario de un producto tan requerido”.

A su turno, Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, brindó detalles de parte de las actividades, donde el viernes 10, en la apertura de evento, se tendrá el concurso que premiará a los mejores alfajoreros de Formosa.

Para eso, ellos exhibirán sus productos en una muestra que “será recepcionada por un equipo de profesionales, principalmente, escribanos, a los fines de dar trasparencia al certamen”. Así una vez finalizada la jornada, se conocerá a los ganadores.

Asimismo, siguió diciendo que “en una página web se habilitará la propuesta del alfajómetro”, el cual durante lanzamiento se dio a conocer sus alcances. Al respecto la funcionaria indicó: “En esa web el público podrá elegir cuál es su alfajor favorito a través de una votación que se extenderá toda la semana, cerrando el viernes 17 de julio”.

Después también fuera del Galpón “G”, confirmó que “habrá más de 120 emprendedores de diferentes rubros distribuidos en diez espacios o sectores. También las familias disfrutarán de los shows musicales, en una apuesta que comenzará desde las 16 horas hasta la medianoche”.

Cabe resaltar, por último, que el Festival Regional del Alfajor será el fin de semana previo al comienzo del receso invernal, “por lo que se trata de una apuesta grande para los emprendedores y el turismo de Formosa”, cerró.











