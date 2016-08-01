Atencia extendió un saludo para los profesionales de la arquitectura en su día

Además, resaltó la contribución que las arquitectas y los arquitectos realizan desde su trabajo para robustecer el sistema de salud público en la provincia de Formosa.

El Día del Arquitecto se celebra en Argentina el 1° de julio, en honor a la creación de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) en 1949 y fue instituido por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) a partir de 1985.

Con motivo de esta fecha, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar sus felicitaciones a todos los arquitectos y arquitectas, destacando la labor que realizan en la provincia, contribuyendo al desarrollo de obras que mejoran la calidad de vida de la población.

En ese marco, puso de relieve el rol estratégico que cumplen estos profesionales en el fortalecimiento del sistema público de salud, al participar en la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura sanitaria que permite garantizar una atención integral, accesible y de calidad para todas las formoseñas y formoseños.

“La arquitectura constituye un pilar fundamental para el desarrollo de un sistema de salud moderno, eficiente y cada vez más cercano a la comunidad. Detrás de cada hospital, centro de salud, laboratorio u otro edificio dedicado a la atención del paciente, existe el compromiso, la capacidad técnica y la vocación de profesionales que trabajan pensando en el bienestar de las personas”, expresó Atencia.

Asimismo, puso de manifiesto que la permanente inversión en infraestructura sanitaria impulsada por el Gobierno de la provincia ha permitido ampliar y fortalecer la red pública de salud en todo el territorio provincial, acercando prestaciones cada vez más complejas a las distintas localidades.

En consonancia con eso, definió que “las arquitectas y arquitectos cumplen un papel esencial en este proceso de crecimiento. Gracias a su trabajo es posible contar con edificios funcionales, seguros y preparados para responder a las necesidades de la población, basados en criterios de accesibilidad, eficiencia y calidad que redundan en una mejor atención para los pacientes y en mejores condiciones de trabajo para los equipos de salud”, finalizó.











