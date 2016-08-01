Feliz día del Arquitecto Argentino

Hoy, 1° de Julio, saludamos con mucho orgullo a toda la comunidad de profesionales que forman parte del Colegio Público de Arquitectos de Formosa. A cada colega que, con pasión, compromiso y creatividad, transforma realidades, proyecta el futuro y construye la identidad de nuestra provincia: ¡gracias por hacer de las ideas espacios para vivir! ✨

✨ Un poco de nuestra historia: ¿Por qué festejamos hoy?

Durante mucho tiempo, el Día del Arquitecto se celebraba a nivel mundial el 1 de julio. Sin embargo, en 1996, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) decidió trasladar esa fecha mundial al mes de octubre.

¿Qué hicimos en Argentina? La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) tomó una decisión con mucha identidad: mantener el 1° de Julio como nuestro día propio. El objetivo fue consolidar esta fecha para reflexionar sobre los desafíos locales de nuestra profesión y celebrar el impacto directo que tiene nuestro trabajo en el desarrollo de nuestras comunidades y ciudades.

Hoy renovamos ese compromiso con Formosa, apostando siempre por una arquitectura sustentable, inclusiva y con mirada de futuro. 🌆💼

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