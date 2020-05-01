La Policía secuestró motocicletas por maniobras peligrosas y ruidos molestos

• ⁠Los procedimientos se realizaron en El Colorado, Laguna Blanca, Laguna Naineck y Laguna Yema

La fuerza provincial acentúa los operativos de seguridad ciudadana y control vial en distintas localidades del interior provincial, con el objetivo de prevenir incidentes, preservar el orden público y garantizar la tranquilidad de los vecinos.

En El Colorado, efectivos de la comisaría local desplegaron un amplio dispositivo, con presencia policial en avenidas principales, plazas, plazoletas y otros espacios de concurrencia masiva.

Durante el operativo, los uniformados detectaron a motociclistas que circulaban de manera imprudente, generaban ruidos molestos con caños de escape deportivos y alteraban la tranquilidad pública.

En varios casos, los infractores se encontraban bajo los efectos del alcohol y no colaboraron con el procedimiento, por lo que se iniciaron causas contravencionales, con secuestro preventivo de rodados y demora de conductores.

En Laguna Blanca, policías de la dependencia de esa localidad junto al personal de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Cuatro realizaron recorridas e identificación selectiva de personas y vehículos en distintos sectores.

En ese marco, se secuestraron cinco motocicletas por falta de documentación exigible para circular, ausencia de casco protector, falta de dominio colocado y utilización de caños de escape deportivos o sin silenciador, que provocaban ruidos molestos y afectaban la tranquilidad de la comunidad.

Por otra parte, policías de la Subcomisaría Agente Ramón Vargas de Laguna Naineck secuestraron cuatro motocicletas y un cuatriciclo durante un operativo preventivo en las avenidas y calles principales, donde tres jóvenes fueron demorados y dos adolescentes retenidos por maniobras peligrosas, ruidos molestos y falta de documentación.

A todo esto, el personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría de Laguna Yema detectó a un adolescente de 16 años que circulaba en una motocicleta Corven Energy 110 por la avenida Juan Domingo Perón, por realizar maniobras peligrosas y generar ruidos molestos con caño de escape deportivo.

El joven fue retenido según el procedimiento legal y entregado a su padre; mientras que el rodado quedó secuestrado a disposición del Juzgado de Menores de Las Lomitas.

En todos los casos se labraron las actuaciones contravencionales y los rodados quedaron a disposición de las autoridades judiciales. (Con foto)





INGENIERO JUÁREZ

Se intensificaron los patrullajes y los controles viales





• ⁠Vecinos destacaron la mayor presencia policial y la articulación de acciones en materia de seguridad





Integrantes de la Unidad Regional Seis de Ingeniero Juárez recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída y reforzaron los operativos preventivos en distintos barrios de la localidad, con el objetivo de desalentar delitos y contravenciones para brindar mayor tranquilidad a la comunidad.

Uno de los procedimiento se concretó en el barrio Obrero, luego de intensas tareas investigativas, en el marco de una causa judicial por el delito de “Hurto”.

Durante las diligencias, una patrulla motorizada acudió hasta el frente de un inmueble del citado barrio, donde los efectivos observaron en la vía pública una motocicleta Keller KN 110-8, que guardaba directa relación con la investigación.

Al lugar acudieron también uniformados del Comando Radioeléctrico y personal de la Delegación Policía Científica, quienes realizaron las pericias y documentaciones.

Luego, el rodado fue secuestrado bajo las formalidades legales y trasladado hasta la sede policial para su posterior restitución al propietario, mientras que el principal sospechoso está plenamente identificado.

En paralelo, la Jefatura de la Unidad Regional Seis intensificó los dispositivos de seguridad preventiva en puntos estratégicos de Ingeniero Juárez, según los lineamientos del Comando Superior de la Policía provincial, con patrullajes a pie, recorridas dinámicas en móviles oficiales y motocicletas.

Las tareas se desarrollan principalmente en zonas comerciales, accesos a la localidad y barrios de mayor concentración vecinal, con controles preventivos de identidad mediante el sistema informático policial, verificación de motovehículo y automóviles, más los refuerzos de la vigilancia en horarios de mayor circulación.

En este contexto, referentes barriales y familias de los barrios Virgen del Carmen, Villa Hermosa, Curtiembre, Obrero y Viejo presentaron una nota formal en la que destacaron el impacto positivo de la mayor presencia policial, los patrullajes constantes, los controles preventivos y el trabajo coordinado con la comunidad.







