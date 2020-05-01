Fuerte impulso a la inclusión: Inminente apertura de nuevo Club Digital en el oeste

En estos espacios fomentados por el Gobierno provincial y diseñados para acercar la tecnología a niños, niñas y jóvenes se dictan talleres gratuitos sobre robótica, programación, electrónica, mecatrónica y conceptos básicos de Inteligencia ArtificiaL (IA).

El secretario de Ciencia y Tecnología, el doctor Camilo Orrabalis, adelantó que próximamente se habilitará un Club Digital en la comunidad de Lote 8, ubicada en el oeste formoseño, destacando que esto es posible gracias a la conectividad que tiene la provincia.

“Los Clubes Digitales están cobrando mucha relevancia por el impulso que les da a la provincia como una política pública que está al servicio de las familias, las cuales muestran su interés en trabajar todos juntos en el uso responsable, positivo de la tecnología”, destacó a AGENFOR.

En esa línea, anticipó que “tenemos todo organizado para dar apertura a un nuevo Club Digital en el Lote 8, así que estamos con los últimos preparativos. Se trata de una comunidad que se encuentra muy distante de Formosa Capital, en el oeste provincial, sin embargo está conectada a través de la fibra óptica”.

“Es así que tenemos todas las condiciones para poder vincularnos, trabajar, hacer las aperturas y después, de manera sincrónica y asincrónica desde de Capital, vía internet, podremos fortalecer y capacitar a los facilitadores. La provincia, en ese sentido, está integrada de norte a sur y de este a oeste, y eso es lo que tenemos que resaltar; realmente estamos contentos”, finalizó.