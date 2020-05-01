Intensa labor policial: unos 16 conductores alcoholizados fueron retirados de circulación

• También se garantizó la seguridad en eventos deportivos

La Policía de la Provincia de Formosa desplegó un amplio operativo integral de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, que incluyó controles en zonas estratégicas, además de garantizar el desarrollo pacífico de múltiples encuentros futbolísticos, de recreación y esparcimiento.

En el marco de las políticas públicas de seguridad, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) llevaron a cabo intensos controles de alcoholemia tanto en la capital como en el interior provincial.

El despliegue de recursos humanos y logísticos permitió controlar con alómetros a 837 personas, se labraron 106 actas de infracciones y detectaron a 16 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 21 motos, y retuvieron 43 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Desde una mirada integral de prevención, además se diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde del sábado, respecto al TORNEO PRIMERA DIVISIÓN “A y B”, que se desarrollaron en los estados de “CLUB FONTANA”, “SAN LORENZO” “8 DE DICIEMBRE” y “SARGENTO RIVAROLA”.

De la misma manera, se implementó un dispositivo preventivo durante la tarde del domingo por el Torneo Federal “A” AFA 2026 en el marco del encuentro deportivo en el Estadio “17 de Octubre”.

Todos estos encuentros deportivos tuvieron una marcada presencia policial y se desarrollaron sin incidentes.

A todo esto, los operativos de seguridad ciudadana se extendieron tanto en zonas céntricas como en los barrios.