Cambios operativos en recorridos de Transporte Fermoza

La Subsecretaria de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de Formosa comunica a la comunidad que se ha puesto en marcha cambios operativos en los recorridos de las Líneas “L” y “C” del Transporte Urbano de Pasajeros FERMOZA, con el objetivo de ampliar la cobertura a zonas importantes de la ciudad y optimizar el servicio.

La Titular a cargo de la Subsecretaria, Dra. Adriana Mónica Smith señalo que “estos ajustes tienen como finalidad principal conectar en forma eficiente las cabeceras con el área central y con los barrios Villa Lourdes y Vial de nuestra ciudad, dando respuesta al pedido de un número importante de vecinos que utilizan dichas Líneas del Transporte Urbano de Pasajeros”.

La Línea “L” con cabecera en el Barrio San Jorge inicia en la Av. Frondizi- Av. Napoleón Uriburu y toma calle Julio A. Roca – José María Uriburu- 9 de Julio -Salta -dobla en Dean Funes retoma José María Uriburu para continuar por calle San Martín su recorrido habitual. Con la modificación cubre las zonas del Hospital Central, la empresa Aguas de Formosa y el IASEP de gran concurrencia de los vecinos.

La Línea “C” con cabecera en el Barrio Namqom mantiene su trayecto por RN11, Av. Juan Domingo Perón, ingresará por calle José M Cabezón al Barrio Villa Lourdes continuando por calle Carlos Ayala con cobertura para el Barrio Vial, siguiendo por Av. Italia e Independencia retomando su recorrido habitual hasta su cabecera en Escuela Normal Rca. Del Paraguay.

“Con el compromiso asumido, seguiremos trabajando para consolidar el sistema de transporte urbano en beneficio de los usuarios”, resaltó Smith.



