La Policía intensifica los patrullajes preventivos en los barrios

Se recuperaron objetos en San Juan Bautista y Las Orquídeas

Efectivos de la fuerza provincial impulsan patrullajes rotativos en diferentes sectores de la ciudad en el marco de las acciones de seguridad ciudadana para desalentar ilícitos.

En medio de ese esquema preventivo, integrantes de la Comisaría Sexta encontraron una bicicleta roja Giant XTC, rodado 29, en la vereda de la calle Fotheringham, entre Misiones y Catamarca.

A fin de resguardarla, los policías convocaron a testigos, labraron el acta de secuestro y solicitaron la intervención de personal de Policía Científica, que documentó la intervención.

Horas más tarde, la misma unidad operativa intervino en un requerimiento en una vivienda por calle Don Bosco del barrio San Juan Bautista, donde una mujer denunció que desconocidos treparon su muralla perimetral, ingresaron a su predio y se llevaron una bicicleta y otras pertenencias.

Durante la entrevista, la damnificada tomó conocimiento que su rodado ya había sido recuperado por la policía durante recorridas preventivas.

Por otra parte, personal de la Brigada Investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, hallaron en la madrugada de este viernes un televisor de 32 pulgadas en el barrio Las Orquídeas, que fue denunciada como sustraída en la Comisaría Seccional Quinta.

En ambos casos, se trabaja en la identificación de los presuntos autores para detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia provincial.



