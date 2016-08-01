Detuvieron a una mujer por un ilícito cometido en un gimnasio

El trabajo investigativo incluyó un allanamiento

Los efectivos de la Subcomisaría República Argentina aprehendieron a la presunta autora de un caso de hurto en un gimnasio y recuperaron un equipo de sonido, tras un trabajo de investigación que concluyó con una requisa domiciliaria en el barrio El Porvenir.

El propietario del local de entrenamiento físico denunció que al abrir su negocio el jueves último por la mañana advirtió que desconocidos ingresaron y se llevaron un parlante de gran tamaño.

De inmediato se realizó la investigación, se reunieron elementos de prueba y el Juzgado de Instrucción y Correccional en turno los evaluó y ordenó el allanamiento de una vivienda del barrio El Porvenir.

Allí, hallaron y secuestraron el equipo de similares características al denunciado como robado y detuvieron a la imputada en la causa.

Durante la medida judicial se contó con el apoyo del personal del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) y de la Delegación Distrito Cinco de la Unidad Regional Uno (UR-1).

La detenida fue notificada de su situación procesal y alojada en sede policial, mientras que el equipo de sonido fue secuestrado y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 1, en el marco de una causa judicial por “Hurto”.