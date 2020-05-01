La Policía esclareció un ilícito en el barrio Fray Salvador Gurrieri

• ⁠El presunto autor ya fue individualizado y su aprehensión es inminente

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena esclarecieron un delito contra la propiedad en el barrio Fray Salvador Gurrieri de esta ciudad y recuperaron un bien denunciado como sustraído, tras un rápido trabajo investigativo.

El procedimiento se realizó este sábado, en el marco de una causa judicial por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

Tras la denuncia radicada por la damnificada, el personal policial inició de inmediato tareas de campo, averiguaciones vecinales y relevamientos en inmediaciones al lugar del hecho, lo que permitió orientar la investigación hacia un inmueble del mismo barrio.

Allí una mujer comentó que días atrás un conocido dejó había en su resguardo el objeto y aclaró que desconocía su procedencia.

La vecina hizo entrega voluntaria del bien, que fue secuestrado bajo las formalidades legales y en presencia de testigos.

Luego la denunciante reconoció de manera fehaciente el objeto como de su propiedad.

A partir de las diligencias realizadas, los investigadores lograron individualizar al presunto autor del hecho, un hombre de 28 años, y continúan las tareas para detenerlo.