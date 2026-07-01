Aprehendieron a dos hombres por causas de abigeato calificado y amenazas

• ⁠Fue gracias a un amplio trabajo investigativo

Efectivos policiales detuvieron a dos hombres vinculados a distintas causas judiciales, en intervenciones realizadas tanto en el interior provincial como en la ciudad capital.

El primer procedimiento se concretó este miércoles último, alrededor de las 19:30 horas, y estuvo a cargo de la Sección Unión Escuela de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, en el marco de tareas investigativas relacionadas a un hecho de “Abigeato calificado” ocurrido en la zona de Estanislao del Campo.

Durante un control selectivo sobre la Ruta Provincial N° 24, los policías identificaron a un hombre que registraba pedido de detención vigente, que estaba prófugo desde mayo por el mencionado delito rural.

Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó evadir el control e ingresó con una motocicleta de 110 cilindradas hacia una zona de monte.

Ante esta situación, los policías realizaron un seguimiento preventivo a pie y lo alcanzaron a unos 500 metros, cuando intentaba cruzar un alambrado.

El hombre fue reducido, esposado y trasladado hasta la Comisaría Estanislao del Campo, quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las diligencias procesales.

Por otra parte, en esta ciudad, uniformados del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona Cinco intervinieron ese mismo miércoles en el sector de ladrillerías del barrio El Porvenir, tras un requerimiento recibido a través del sistema ECO-911 por un caso de amenazas.

Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó con el denunciante, quien manifestó haber sido amenazado por un familiar, lo que generó temor por su integridad física.

Tras verificar lo ocurrido y constatar que el presunto autor aún estaba en el sitio, los uniformados procedieron a su aprehensión, según las disposiciones legales vigentes, evitando que el conflicto pasara a mayores.