El puente sobre el riacho El Pucú “está en período de pruebas estructurales y se habilitará próximamente”

Vialidad provincial avanza con las pruebas de carga y ensayos técnicos en el nuevo puente sobre el riacho Pucú, en el acceso al barrio Sagrado Corazón. Tras la finalización de los trabajos estructurales e hidráulicos, la obra quedará habilitada en los próximos días.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Formosa, ingeniero Javier Caffa, brindó detalles sobre la obra de infraestructura ejecutada en el acceso principal al barrio Sagrado Corazón de la ciudad de Formosa, sobre la calle Juan José Silva.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), destacó el tiempo de ejecución, el despliegue técnico y la capacidad de la nueva estructura para soportar tránsito pesado.

Explicó que la obra del nuevo puente sobre el riacho Pucú se encuentra en la fase final y recordó que “la intervención surgió a partir de una evaluación y diagnóstico estructural sobre la pasarela anterior por parte del Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la DPV y en colaboración con el municipio capitalino”.

“Debido al paso del tiempo, el uso constante y la acción erosiva del cauce y de las aguas residuales, la estructura existente presentaba un severo deterioro en su calzada y había cumplido su vida útil”, detalló el funcionario.

Frente a este escenario, Caffa precisó que “la nueva infraestructura es de características metálicas, tensoestructura y estereoestructura, un diseño que se utiliza en múltiples riachos y ríos de de nuestra provincia y que justamente están preparados para recibir distintos tipos de carga y además permite una construcción rápida”.

De esta manera, indicó que “se fue armando un nuevo puente lateralmente al emplazamiento de riacho”, añadiendo que “una vez llegado al 70 % de se realizó el deslizamiento, permitiendo emplazarlo luego en su lugar”.

Luego, subrayó que “para el montaje de superestructura se realiza la colocación de vigas principales, secundarias, perfiles y un piso de chapa metálica reforzada mediante soldadura especial” y finalmente “el tratamiento de las márgenes del riacho, compactación con maquinaria vial pesada y la colocación de un consolidado granular en una extensión de 80 metros a cada lado del puente”.

Asimismo, la intervención se complementa “con la instalación de iluminación LED, colocación de señalización vertical, cartelerías de límites de velocidad y tonelaje permitido y trabajos de parquizado en el entorno”.

Periodo de pruebas de carga

Caffa subrayó que para asegurar la durabilidad y prevenir inconvenientes ante la eventual llegada de fenómenos climáticos como “El Niño”, los trabajos no se limitaron a la superficie transitable y expuso que “de manera paralela, equipos especializados llevaron a cabo tareas de saneamiento e hidráulica en el cauce del riacho Pucú”.

“Todo este movimiento requiere el constante movimiento de maquinaria pesada como excavadoras o tractores, que no se pueden utilizar si hay tránsito”, aclaró, resaltando que “muchas veces la gente no entiende por qué no se habilita el tránsito, pero hay un movimiento de maquinaria pesada que es incompatible con el tránsito vehicular y que puede ocasionar inconvenientes”.

Y aseguró que “ya estamos en el último período de ejecución de esta obra tan importante”, comentando que actualmente se atraviesa “un período de pruebas estructurales”.

A su vez, el administrador de la DPV, puntualizó que “a diferencia del puente anterior, habilitado únicamente para vehículos livianos y motocicletas, la nueva obra está apto para la circulación de camiones y transporte de abastecimiento, lo que potenciará el flujo comercial y económico de la zona”.

Remarcó que, “en estos momentos, los equipos técnicos se encuentran ejecutando los protocolos de ensayo de carga en colaboración con personal calificado”, afirmando que “estamos realizando las verificaciones estructurales, evaluando flexiones y asentamientos mediante software especializado para garantizar la absoluta seguridad vial de los usuarios antes de su habilitación”.

Consultado sobre los plazos, el ingeniero Caffa ratificó que “tras superar las demoras generadas por las inclemencias meteorológicas de los últimos días, seguimos avanzando y solo restan algunas pruebas de carga que hacemos con vehículos especiales y que se miden con dispositivos especiales, para la verificación estructural”, pero, anticipó que “en estos días ya estaremos en condiciones de realizar la habilitación de la estructura”.

Compromiso con la comunidad

Finalmente, el funcionario lamentó “las actitudes de sectores opositores que buscan generar malestar en torno a los tiempos de habilitación, omitiendo la complejidad del despliegue de maquinaria pesada y la rigurosidad de las pruebas técnicas”.

“Frente a quienes intentan alterar la paz social con intereses particulares, desde el Gobierno provincial respondemos con más compromiso, trabajo y obras definitivas que mejoran la calidad de vida de las y los formoseños”, concluyó.



