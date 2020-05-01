Ibáñez: “Hay provincias castigadas por el Gobierno central, no recibimos los fondos que nos corresponden”

Los gobernadores del Norte Grande mantienen un reclamo unificado contra la gestión de Javier Milei, exigiendo la reactivación de la obra pública, el envío de fondos de coparticipación y tarifas energéticas diferenciales para la región.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, cuestionó con dureza al Gobierno libertario nacional por la paralización de la obra pública, que afecta, sobre todo, al desarrollo de las provincias del Norte Grande por la neutralización de proyectos viales, energéticos y de infraestructura básica, a lo que se suman los fondos coparticipables adeudados.

“Hay provincias que estamos castigadas por el Gobierno central, no recibimos los fondos que nos corresponden y se nos paralizó toda la obra pública necesaria, no solamente en Formosa, en el Norte Grande Argentino ocurre en casi todas las provincias la misma situación”, afirmó Ibáñez.

En declaraciones a AGENFOR, también mencionó al Impuesto a los Combustibles, donde “cada vez que cargas un litro de nafta en el auto o en la moto estás pagando un impuesto que debería ser reenviado a las provincias para arreglar las rutas”. Sin embargo, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, retiene y reasigna estos fondos, dejando a Vialidad Nacional sin los recursos necesarios para el arreglo de los caminos. “Lo cobran, pero no lo envían a las provincias”, denunció.

Y nombró además a “la deuda que señalo permanentemente contra el sistema previsional de Formosa”.

Ahondó en ello remarcando que “aportamos a la ANSES como provincia, como todas las demás, pero hay 13 que no recibimos la compensación que nos corresponde”. Y reprobó contundente: “Son leyes vigentes que lamentablemente el Gobierno nacional no está cumpliendo”.

Ante la consulta periodística, el titular de la cartera económica recordó que este tema ya fue judicializado, “pero los tiempos de la Justicia a veces no son los tiempos de las necesidades que se tienen en un momento de una crisis grande, de una profunda recesión como la que estamos viviendo, donde no tenemos los recursos a veces que quisiéramos tener”.

Por último, respecto de la deuda que la Nación mantiene con Formosa, recapituló lo enunciado por el gobernador Gildo Insfrán al momento de dar apertura a las sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial.

“Es un número que se había calculado para el 1º de marzo pasado, donde el Gobernador dijo que era una cifra superior a los $425 mil millones, de los cuales el 60% o el 70% es para la Caja de Previsión Social”, concluyó.