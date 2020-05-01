Avanzan en la compra de producción de Champal a originarios de Juárez

En Ingeniero Juárez se realizó la firma del compromiso de compra del primer lote de producción de Champal, la marca que reúne piezas de arte wichí elaboradas en madera por artesanos del oeste formoseño. Este hecho marca el inicio de la comercialización de una propuesta que pone en valor la identidad cultural, el trabajo artesanal y el agregado de valor en origen.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, junto con la Municipalidad de Ingeniero Juárez, en el marco del Plan de Desarrollo del Sector Foresto Industrial con Tecnologías de Fabricación de Alto Valor Agregado (FABLAB). Además, los artesanos recibieron kits de fotografía para fortalecer la promoción y comercialización de sus productos.

Con el acompañamiento del Estado provincial y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Champal continúa consolidándose como una iniciativa que promueve el desarrollo local, fortalece el trabajo de las comunidades wichí y preserva su identidad cultural a través de la producción artesanal.



