La capacitación gratuita “Vender con Conciencia” llega a Laguna Blanca y Pirané

La Subsecretaría de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, a través de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, invita a las pymes de Laguna Blanca y Pirané, así como de las localidades aledañas, a participar del taller “Vender con Conciencia”, una capacitación de dos horas orientada a mejorar las ventas, fidelizar clientes y fortalecer la gestión comercial de las empresas locales.

La actividad se enmarca en el Plan de Desarrollo del Sector Foresto Industrial con Tecnologías de Fabricación de Alto Valor Agregado - FABLAB, iniciativa orientada principalmente a empresas madereras de la provincia. No obstante, dado que la temática abordada resulta de relevancia transversal para las pequeñas y medianas empresas, la propuesta se amplía a todo el sector productivo y comercial de la provincia.

El taller estará a cargo de Fernanda Cosentino, consultora de Humaneo, y bajo el lema “Dos horas para vender más, retener clientes y transformar tu empresa”, propone un recorrido práctico por tres ejes centrales: Mirada, Método y Medición.

Está dirigido a propietarios de pymes, carpinteros, emprendedores, community managers, responsables comerciales y equipos de atención y ventas.

Los temas que se trabajará durante el encuentro: el concepto de Conciencia Comercial y por qué transforma a las empresas; los cinco momentos donde se gana o se pierde una venta; cómo hacer seguimiento a los clientes sin perseguirlos, con un método humano; herramientas simples de medición y registro comercial. Y también desarrollarán cómo instalar la venta como cultura organizacional, y no solo como una tarea individual.

Materiales para los participantes

Cada participante se llevará herramientas concretas y listas para aplicar una propuesta de valor en una línea, un protocolo de seguimiento en cinco pasos, una secuencia de WhatsApp para usar de inmediato, un tablero de seguimiento comercial, una rutina comercial semanal de 30 minutos, un mapa de obstáculos con plan de acción y un apunte conceptual elaborado por Fernanda Cosentino.

Fechas y sedes

La capacitación en Laguna Blanca estaba prevista para este lunes 6 de julio, a las 17 horas, en la Biblioteca Pública Municipal.

En tanto que, en Pirané, se llevará cabo este miércoles 8, a partir de las 10 horas, en la avenida 9 de Julio 345.

Cabe destacar que la actividad es gratuita y presencial, con cupos limitados. Se invita, también, a los medios de comunicación a difundir esta propuesta destinada a fortalecer las capacidades comerciales de las pymes formoseñas.



