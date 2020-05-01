Insfrán encabezará el acto por el 210° aniversario de la Independencia Argentina

La ceremonia tendrá lugar en el Mástil Municipal de la ciudad capital

El gobernador Gildo Insfrán presidirá el acto conmemorativo del 210° aniversario de la Independencia Nacional, a realizarse este jueves 9 de julio en el Mástil Municipal de la ciudad de Formosa, ubicado en avenida 25 de Mayo y calle San Martín.

La concentración de delegaciones escolares, de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales en el lugar será a partir de las 8.30, mientras que la recepción de autoridades e invitados especiales está prevista media hora después.

Se espera el arribo del gobernador Insfrán al palco oficial a las 9.30 para dar comienzo al acto oficial, en tanto que, una vez que el primer mandatario llegue al lugar, se procederá a la presentación de efectivos y ubicación de todos los presentes.

En ese marco, se efectuará el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera de la provincia de Formosa a los sones de los Himnos Nacional Argentino y Marcha a Formosa.

Luego se continuará con el recitado de una poesía y tras ello, un funcionario del Gobierno provincial ofrecerá un discurso alusivo a la fecha que, una vez culminado, será el retiro de las banderas de ceremonias, dando por terminado el acto central.



