Intensa labor policial: unos 18 conductores alcoholizados fueron retirados de circulación

• También se garantizó la seguridad en eventos deportivos

La Policía de la Provincia de Formosa desplegó un amplio operativo integral de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, que incluyó controles en zonas estratégicas, además de garantizar el desarrollo pacífico de múltiples encuentros futbolísticos, de recreación y esparcimiento.

En el marco de las políticas públicas de seguridad, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) llevaron a cabo intensos controles de alcoholemia tanto en la capital como en el interior provincial.

El despliegue de recursos humanos y logísticos permitió controlar con alómetros a 686 personas, se labraron 133 actas de infracciones y detectaron a 18 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 17 motos y retuvieron 46 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Por otra parte, se dispuso el despliegue de recursos humanos y logísticos, en el marco del ULTRAMARATÓN FORMOSA (24HS-12 HS- 6HS- 3HS)”, con el fin de garantizar en todo momento la seguridad de los participantes, organizadores, ocasionales transeúntes y público en general, que se llevó a cabo el sábado y domingo, en el circuito de la “Costanera Vuelta Fermoza”.

Desde una mirada integral de prevención, además se diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde del sábado, con motivo del TORNEO PRIMERA DIVISIÓN “A” y “B”, que se desarrolló en los estadios de los clubes Fontana, Sargento Rivarola y San Lorenzo.

De la misma manera, se implementó un dispositivo preventivo durante la tarde del domingo por el Torneo Federal “A” 2026, en el Estadio del Club San Martín de esta ciudad, donde se realizó el cotejo deportivo entre los representativos de SAN MARTÍN (FORMOSA) Vs. CLUB BARTOLOMÉ MITRE (POSADAS- MISIONES).

Todos estos partidos tuvieron una marcada presencia policial y se realizaron sin incidentes.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 4.600 personas en los distintos locales bailables, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.

A todo esto, los operativos de seguridad ciudadana se extendieron tanto en zonas céntricas como en los barrios de esta ciudad y en todo el territorio provincial.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.