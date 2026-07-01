La Policía recuperó una bicicleta robada y detuvo al presunto autor
• El rodado fue incorporado a la causa para su posterior restitución a su legítimo propietario
Efectivos del Departamento Informaciones Policiales, Sección Robos y Hurtos, recuperaron una bicicleta denunciada como sustraída y detuvieron al presunto autor durante un procedimiento concretado en la ciudad de Formosa.
Como resultado de una intensa tarea investigativa y de campo, alrededor de las 20:00 horas, los policías interceptaron al sospechoso en la intersección de las avenidas Juan Domingo Perón e Italia, cuando circulaba a bordo de una bicicleta todo terreno, rodado 29.
Tras verificarse que el rodado guardaba relación con una denuncia por sustracción, se procedió al secuestro de la bicicleta conforme a las formalidades legales.
El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial; mientras que el rodado fue incorporado a la causa para su posterior restitución a su legítimo propietario. (Con foto).