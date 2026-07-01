Malena Gamarra destacó la visión de Jorge Jofré para generar oportunidades y transformar la ciudad

La concejal justicialista de la ciudad de Formosa, Malena Gamarra, integrante del equipo del Gobierno de la Ciudad que conduce el intendente Jorge Jofré, valoró el décimo aniversario de la Escuela de Artes y Oficios, destacando que más de 7.000 formoseños encontraron en este espacio una oportunidad concreta para capacitarse, emprender y acceder a mejores posibilidades de trabajo.

La edil sostuvo que "desde el inicio de su gestión, el intendente Jorge Jofré marcó con claridad el camino hacia la transformación de una ciudad inclusiva, con igualdad de oportunidades para todos. Comprendió que gobernar no significa únicamente ejecutar obras, sino también generar políticas públicas que permitan a cada vecino aprender un oficio, desarrollar sus capacidades y construir un proyecto de vida".

En ese sentido, Gamarra resaltó el trabajo de la secretaria de Acción Social de la Municipalidad de Formosa, Paula Cattaneo, y de todo el equipo que la acompaña, a quienes definió como protagonistas fundamentales de esta política pública. Señaló que su compromiso, capacidad de gestión y visión permitieron consolidar durante estos diez años una Escuela de Artes y Oficios que hoy representa oportunidades reales para miles de formoseños. "Detrás de cada egresado hay un equipo humano que trabaja todos los días para transformar vidas a través de la capacitación, el acompañamiento y la inclusión", expresó.

Asimismo, afirmó que, en un contexto nacional complejo desde el punto de vista económico, donde muchas familias atraviesan momentos difíciles, la gestión municipal demuestra que es posible mirar más allá de la coyuntura. "Aquí no solo existe preocupación por la situación económica, sino una firme decisión política de generar oportunidades reales mediante la capacitación en oficios, promoviendo el emprendedurismo, el empleo y la dignidad del trabajo", sostuvo.

Finalmente, la concejal felicitó a los 512 nuevos egresados y aseguró que cada certificado entregado representa mucho más que la finalización de un curso. "Es una oportunidad que se abre, una familia que recupera la esperanza y la confirmación de que cuando existe una gestión con planificación, sensibilidad social y compromiso con la gente, las políticas públicas transforman vidas y construyen una ciudad con más inclusión y más futuro", concluyó.