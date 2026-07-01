Insfrán encabezó el acto homenaje del 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Evita

En el 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón, “la abanderada de los humildes”, el Partido Justicialista (PJ) la homenajeó a través de un acto que convocó a organizaciones sociales y políticas y militantes del Modelo Formoseño.

Este domingo 26, el presidente del PJ Formosa y presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista (CNPJ), el doctor Gildo Insfrán, presidió el acto que se llevó a cabo frente al busto de Evita ubicado en la intersección de la calle que lleva su nombre y la Avenida 25 de Mayo de la ciudad capital.

Allí, dirigentes y militantes acompañaron este momento que reafirmó el orgullo de un pueblo hacia su capitana, quien defendió la justicia social y los derechos conquistados, especialmente para mujeres, niños y adultos mayores.

El acto inició con la entonación de los Himnos Nacional Argentino y la Marcha a Formosa. Seguidamente, la diputada provincial Claudia Villarruel dirigió unas palabras en conmemoración a la fecha y al finalizar se compartió la obra “Serenata a la muerte de Eva”.

Posteriormente, Insfrán, junto al vicegobernador Eber Solís y el intendente de la ciudad de Formosa Jorge Jofré depositaron una ofrenda floral a los pies del busto. Seguidamente, el presidente del PJ Distrito Formosa, hizo lo propio también con la presidente alterna del PJ local, Ana María del Riccio y demás miembros de la mesa ejecutiva.

A las 20.25, en homenaje y a la hora en la que Eva Perón pasó a la inmortalidad, se realizó un toque de silencio, el cual marcó el final del acto.

Evita, la esperanza de la reparación de las desigualdades históricas

En las emotivas palabras expresadas por la legisladora Villarruel, expresó que “hablar de ella es hablar de lucha y de entrega pero, sobre todo, de un amor incondicional hacia los humildes de nuestra Patria”.

“Ella, mujer, militante y peronista que irrumpió en medio de una Argentina conservadora, elitista y patriarcal para darnos el justo reconocimiento de nuestros derechos políticos: el voto femenino”, realzó.

Además, recordó que “con la creación del Partido Peronista Femenino, impensado para las élites de la época, reivindicó el rol preponderante de las mujeres y, a través de la Fundación Eva Perón, visibilizó y transformó realidades que atravesaban los trabajadores de aquella época”.

Sostuvo firme que Evita “sembró consciencia histórica nacional que transcendió la fronteras de la Patria” e indicó que “ella es y ha sido la esperanza de la reparación de las desigualdades históricas”.

Asimismo, contrapuso la realidad actual que el país vive con el Gobierno libertario conducido por Javier Milei. “Hoy, nos encontramos frente a un Estado que plantea el individualismo ante lo colectivo, que nos quiere hacer creer que lo de afuera es mejor, que las grandes civilizaciones son las extranjeras, refiriéndose siempre de manera peyorativa a nuestra manera de sentir y de pensar” repudió.

Y denunció que “El Gobierno nacional ya no decide, porque lo hace el Fondo Monetario Internacional (FMI), la toma desmedida de deuda pública condicionan fuertemente nuestra soberanía política, las políticas de ajustes llenas de crueldad que endiosan al mercado como ordenador de la vida social y exalta la visión de un Estado ausente”.

“La consecuencia es la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, provocando injusticia, exclusión y dolor”, subrayó.

En este sentido, Villarruel exclamó que “esta situación nos convoca, como en aquella época, a militar la consciencia nacional, el amor por la Patria, y a llevar a cada hogar la doctrina peronista, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.

“Con el General y Evita, volvimos a ser Patria, la Patria grande de San Martín, enarbolando las banderas de la independencia económica y con ellas las de la soberanía política y la justicia social”, aseveró.

Finalmente, sostuvo que “Formosa, es el testimonio vivo de que la llama de Perón y Evita siguen ardiendo con fuerzas. El conductor Gildo Insfrán encarga un liderazgo político que debe ser imitado para la recuperación de la Argentina que soñamos”.

“Su visión política y firmeza ideológica nos permiten reafirmar la necesidad de un proyecto nacional y popular a través de un modelo de justicia social cuyo objetivo no sea otro que corregir las brechas de las desigualdades con equidad e integración territorial, porque el pueblo formoseño ha aprendido que con la adversidad no se pacta, o nos vence, o la vencemos”, cerró.



















