Paraíso de los Niños: Gran concurrencia de familias en el último día de actividades por el receso invernal

Durante las dos semanas de vacaciones, los niños y familias pudieron disfrutar de los kartings, la Casita del Lago, el trencito “Ramal Formosa”, peloteros, demostración de la división de canes de la Policía provincial y la pista de educación vial.

En la tarde de este domingo 26, finalizó la propuesta gratuita del Gobierno de Formosa para los niños en estas dos semanas de receso invernal que marca el Calendario Escolar 2026.

Al respecto, la directora del Parque Infantil, la profesora Guadalupe Robles, agradeció a las familias formoseñas “por haberse sumada a cada una de las actividades desarrolladas”, esbozando que la presencia de cada niño es el mejor resultado que se puede obtener.

“Cerramos la jornada felices por haber podido brindarle este espacio a las familias y a los pequeños que nos eligieron como opción para pasar sus vacaciones”, añadió.

Asimismo, recordó que “durante toda la semana hubieron peloteros, casita del lago, pista educación vial, y los fines de semana se sumó el trencito, los botes en el lago y la Policía de Formosa con la División de canes, entre otros”.

Agradeció a los diferentes organismos que colaboraran en esta propuesta y que, con un gran compromiso, desarrollaron su labor que permitió cumplir con lo pautado durante las dos semanas.

“Fueron días muy lindos, se vivió una verdadera fiesta”, exclamó.

Finalmente, marcó que una vez más se pudo desarrollar de manera exitosa “otras vacaciones de invierno de la mano de las propuestas del Gobierno provincial y sus políticas públicas”.



















