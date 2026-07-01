Comienza este miércoles el taller de fotografía de naturaleza en Formosa

Con cupos limitados, la capacitación dictada por especialistas arranca este miércoles 29 de julio en la Asociación Italiana. Una propuesta única para aprender a capturar el entorno y disfrutar de salidas de campo con gastronomía incluida.

Este *miércoles 29 de julio* arranca oficialmente el Taller de Iniciación a la Fotografía de Naturaleza en la *Asociación Italiana de Formosa. Desde la organización informaron que **quedan muy pocos cupos disponibles* para formar parte de esta propuesta pensada para entusiastas de todos los niveles que busquen combinar la pasión por las cámaras con la conservación ambiental.

El cuerpo docente está integrado por el Lic. Franco Romero y el Ing. Guillermo D’Augero, quienes vuelcan en este espacio su amplia trayectoria en terreno. "La propuesta está basada en la experiencia en el campo no solo como fotógrafo, sino como guía de fotógrafos de naturaleza”, señalaron los organizadores.

Aprender a leer el entorno

El taller no solo se enfocará en el manejo de la cámara, sino en la comprensión del ecosistema. Según explicó Romero, el norte de la capacitación es "despertar el interés por la naturaleza y cuidado del ambiente a través de la fotografía como herramienta, aprendiendo a cómo anticiparse a eventuales desafíos y conociendo los mejores horarios”.

Por su parte, D’Augero detalló que se abordarán interrogantes clave para cualquier fotógrafo de exteriores: “¿Cómo se comporta la luz? ¿Y los animales? Conocer lo que se fotografía, guías. Destinos fotográficos para fauna y paisajes, mejores épocas del año y las diferentes especialidades con sus particularidades”.

El temario es amplio e incluye:

* Recomendaciones para la *elección de equipos* y accesorios.

* Técnicas de acercamiento (*acecho y rececho*).

* Uso de escondites (*hides*) y vestimenta adecuada.

* Comportamiento y *ética en el campo*.

* Introducción a la *macrofotografía*.

*Dato clave:* No es obligatorio contar con cámaras profesionales. “El taller se puede hacer con teléfono celular, pero con la idea de adquirir luego los equipos adecuados”, aclaró D’Augero.

Clases teóricas y expediciones en terreno

La modalidad del curso será mixta. Las *clases teóricas se dictarán los días miércoles en el horario de 14:30 a 16:00 horas*.

El gran atractivo del taller radica en sus prácticas: se realizarán *dos o tres salidas de campo los días sábados a partir de las 07:00 de la mañana, teniendo como destinos la **Laguna Oca* y la *Reserva Natural Privada Don Pedro*.

Cabe destacar que para la visita a la *Reserva Don Pedro* la experiencia *incluye desayuno y almuerzo* para todos los asistentes.

### Costos e inscripción (¡Últimos lugares!)

Ante la alta demanda, se recuerda que se puede optar por el trayecto completo o únicamente por las experiencias prácticas de fin de semana:

* *Taller completo:* $55.000

* *Solo salidas de campo:* $25.000

(Nota: Los valores no incluyen el traslado hacia las reservas, aunque se facilitará la coordinación entre los participantes para compartir vehículos).

Para asegurar uno de los *últimos cupos disponibles, los interesados deberán comunicarse de inmediato vía WhatsApp a las líneas **370 425 1065* o *370 466 4211*.



