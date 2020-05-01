El centro de salud "Humberto Da Pratto" continúa con las acciones de promoción de la salud en las instituciones educativas

Se concretó una jornada de Educación Sexual Integral en la EPES N°6 "Cacique Kanetori" destinada a los estudiantes de ambos ciclos que aprendieron un poco más sobre el tema,participando activamente mediante preguntas y el intercambio de información.

En el marco de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Formosa para promover la salud integral de las y los adolescentes, el centro de salud "Humberto Da Pratto" desarrolló una jornada de Educación Sexual Integral (ESI) en la EPES N°6 "Cacique Kanetori", ubicada en la colonia aborigen Bartolomé de las Casas.

La actividad estuvo destinada a los estudiantes de los dos ciclos del nivel secundario. Fue organizada por el mencionado efector sanitario y estuvo a cargo de los profesionales del servicio de obstetricia, quienes contaron con la colaboración del personal docente del establecimiento educativo.

La directora del centro de salud, licenciada María Rosa Argüello, destacó el interés demostrado por los jóvenes durante el encuentro y valoró la importancia de generar este tipo de espacios dentro de los establecimientos educativos de todos los niveles “porque es una temática que debemos abordar desde edades tempranas, siempre adaptada a cada grupo etario”, sostuvo.

Agregó, que esta "fue una jornada muy productiva porque los alumnos “hicieron muchas preguntas, pudieron sacarse las dudas y participaron muy activamente durante toda la charla".

Asimismo, señaló que la convocatoria alcanzó a la totalidad de los estudiantes que concurren al establecimiento, desde 1° hasta 6° años “lo que favoreció a un intercambio muy enriquecedor, no solo entre los chicos, sino también entre ellos y los profesionales a cargo que pudieron responder todas las consultas que realizaron, generando un espacio de diálogo abierto y de confianza", indicó.

La licenciada Argüello remarcó que este tipo de acciones forman parte del trabajo permanente que lleva adelante el centro de salud para acompañar a los adolescentes en el cuidado de su salud integral, brindándoles información confiable y herramientas que les permitan tomar decisiones responsables en cuanto la salud sexual y reproductiva.

Para cerrar, la directora subrayó que desde el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Humano se continúa promoviendo la Educación Sexual Integral “de forma ininterrumpida, como una estrategia clave para reforzar la prevención, el autocuidado y el ejercicio de los derechos, mediante un trabajo articulado que se lleva a cabo, año tras año, entre el sistema público de salud y las instituciones educativas de toda la provincia”.



