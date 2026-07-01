Ibarreta celebró su 105° aniversario con un acto y desfile del que participó el Vicegobernador

En esta importante fecha fundacional, la localidad sigue avanzando con su desarrollo con obras públicas financiadas con fondos provinciales, pese a la paralización nacional.

Este sábado 11, el pueblo de Ibarreta festejó con orgullo un año más de su fundación. Se trata de una localidad del Departamento Patiño, ubicada en la región centro sur de la provincia de Formosa, distante a 204 kilómetros de la ciudad capital.

Las autoridades locales tuvieron una grata visita con la llegada del vicegobernador Eber Solís, quien participó en la mañana del acto y desfile por el 105° aniversario de la fundación de la localidad de Ibarreta.

En ese contexto, compartió junto a su pueblo “una jornada de profundo orgullo, identidad y alegría”, destacó y subrayó contundente: “Bajo la conducción de nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, reafirmamos el compromiso de seguir acompañando el crecimiento de cada comunidad formoseña”.

Ese progreso territorial es “gracias a un Estado presente que impulsa el desarrollo, la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos”, aseguró el Vicegobernador, quien fue recibido de una manera calurosa por el pueblo ibarretense.

Durante los actos de aniversario, tuvo oportunidad de dar su mensaje el intendente Adán Jarzynski, quien manifestó que en este “día especial” es importante “recordar y agradecer”, así como también “celebrar por supuesto”.

Trajo a la memoria cómo nació esta localidad, fundamentalmente de la mano de “aquellos pioneros que llegaron y se instalaron” en estas tierras, teniendo una gran incidencia en ello “el ferrocarril, porque permitió su arribo”.

“Así hicieron crecer a nuestro pueblo junto a los criollos y los aborígenes, que ya estaban instalados”, por eso, marcó que “no debemos olvidar nuestro pasado y mirarlo siempre con mucho respeto”.

Al mismo tiempo, esta comunidad del interior se proyecta al futuro “con esperanza y con compromiso sobre todo”, afirmó convencido, ya que “ese futuro promisorio que tiene Ibarreta se encuentra incluido en este Modelo Formoseño que lidera el Gobernador”.

La gestión provincial, enfatizó Jarzynski, “estableció los techos azules en el plano de la educación pública y gratuita”, la cual lamentó que “hoy está en peligro” por lo que llamó a defenderla como argentinos y argentinas, denominándola “pilar de progreso” y ascenso social en la Argentina.

Obras en ejecución

Después repasó las obras que están marcha en este momento. En primer lugar, señaló que “hoy en Ibarreta se están construyendo 30 cuadras de pavimento, que ya llevan un 50% de avance”. En ese sentido, hizo notar que “a pesar de la crisis nacional, Formosa no se detiene, sin prisa, pero sin pausa”.

En segundo lugar, el jefe comunal apuntó que en el plano deportivo se ejecuta la obra de “un hermoso polideportivo municipal que cada día avanza más y más”, afirmando que ese lugar albergará a los jóvenes y dará contención a los adultos. En definitiva, este espacio será abierto a toda la comunidad.

Con respecto a lo productivo, el principal proyecto es “un matadero frigorífico modelo”, precisó, el cual es “único en la región, que se construye sobre Ruta Provincial N° 27”.

En cambio, lamentó que “las obras de 120 viviendas fueron paralizadas por el Gobierno nacional, sin embargo, por la decisión política de Insfrán hoy seguimos trabajando con la instalación de energía eléctrica y alumbrado público que serán necesarias cuando se retomen estos trabajos”.

Tras exponer en su mensaje el avance de los distintos proyectos de obras públicas, aseveró que “por eso Ibarreta es un pueblo agradecido y esclarecido que acompaña a la gestión provincial, votando en cada elección a Insfrán, reafirmando su firme apoyo”.

En consonancia con ello, a la par también “el Gobierno municipal está al lado de su gente”, ratificando Jarzynski que su gestión trabaja mancomunadamente con el Poder Ejecutivo Provincial.















