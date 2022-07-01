En la Terminal esperan un repunte en la demanda de pasajes en las vacaciones de invierno

Desde las empresas de transporte hay expectativas de que sean “un respiro” ante este momento de crisis que vive el sector, agravado por las políticas nacionales.

El director de Transporte de la provincia de Formosa, el doctor Pablo Córdoba, se refirió a la difícil situación que atraviesa el transporte interprovincial ante la poca demanda de pasajes producto de la crisis económica nacional.

Aunque el panorama no es alentador, el funcionario señaló que igualmente hay expectativas de que las dos semanas de vacaciones de invierno sirvan para cambiar el rumbo actual, en cuanto a que le dé al sector “un respiro” con un ansiado repunte de la venta de pasajes en la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Formosa.

Sin embargo, señaló al mismo tiempo que en vísperas del receso “las empresas no han incorporado servicios de refuerzo” cuando “antes era normal que sucediera”. “Las ventas anticipadas de pasajes para las vacaciones de invierno eran una postal recurrente”, pero lamentó que “hoy no es así”.

Más allá de eso, remarcó que resultan ser “una etapa clave” las vacaciones de julio, por consiguiente, “desde la perspectiva de las empresas de transporte esperan que dé un respiro ante este momento de crisis que vive el sector”.

Después, en otro tramo de sus declaraciones, Córdoba informó que las “tarifas de los servicios provinciales se encuentran congeladas”. En ese sentido, afirmó: “Queremos transmitirle tranquilidad al usuario respecto a este tema”, y acentuó que “tampoco sufrirán variación las mismas gracias a que las empresas cuentan con el subsidio del Gobierno de Formosa”.

Esta medida adoptada por un “Estado presente” fue valorada por el titular del Transporte, quien puso en relieve que “el gobernador Gildo Insfrán tomó la decisión de continuar con fondos propios” con esta política, basada, primero, en “garantizar el servicio”.

Esto es así ya que, “pese a que hay poca demanda, igual la prestación se realiza con normalidad”, y, a su vez, “también permite sostener una tarifa diferencial comparándola con los servicios nacionales, tomando como indicador el precio del kilómetro con respecto a otras provincias”, puntualizó.

Por último, en ese punto, sumó el hecho de que “en Formosa se sigue compensando a las empresas por el servicio a las personas con discapacidad, quienes para acceder a esa prestación deben presentar su Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Y aseguró que “este no es un tema menor teniendo en cuenta que el Estado nacional eliminó la compensación que otorgaba a las empresas por la gratuidad”.



