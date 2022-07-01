Aprehendieron a un hombre por violación de domicilio y resistencia a la autoridad

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Egildo Tassone

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta detuvieron a un hombre que ingresó al patio de una casa, con fines de pernoctar, en el barrio Liborsi de esta ciudad.

En la jornada del viernes, los policías acudieron a un requerimiento en un inmueble ubicado en calle Egildo Tassone. Allí, una vecina denunció que un desconocido escaló y saltó la muralla perimetral de su vivienda.

Una vez en el lugar, hallaron al imputado durmiendo en el predio, además, advirtieron que el sujeto se encontraba en estado de ebriedad. Al momento de identificarlo, éste se ofuscó y arremetió contra el personal actuante.

Por ello, fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se notificó de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia.







