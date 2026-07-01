IASEP efectivizó el pago a los prestadores provinciales por los servicios de mayo

Este martes 7 de julio, el Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) informó que se hizo efectivo el pago a todos los prestadores provinciales, correspondiente a las prestaciones médicas del mes de mayo de 2026.

Desde la obra social provincial destacaron que el desembolso se dentro del plazo de 30 días de presentación de la facturación, tal como lo establece el convenio entre las asociaciones prestadoras.



