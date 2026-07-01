Avanzan los preparativos para la Media Maratón por el 60° Aniversario del IAS

El evento deportivo se desarrollará este jueves 9 de julio y tendrá como epicentro de largada y llegada el Paseo Costanero de la ciudad de Formosa.

Este martes 7, en la sala de reuniones del Instituto de Asistencia Social (IAS), ubicado en Belgrano 798, se llevó a cabo una reunión de coordinación previa a lo que será la gran fiesta de la Media Maratón por el 60° aniversario del organismo.

Al respecto, el administrador del IAS, el arquitecto Edgar Pérez, brindó detalles sobre la organización y puntualizó que la actividad tendrá lugar “a partir de las 15 horas del jueves 9 de julio, en coincidencia con la celebración de un nuevo aniversario de la Independencia nacional”.

Asimismo, destacó la alta convocatoria que registra la competencia: “Ya tenemos alrededor de 800 inscriptos entre las tres distancias: 1K, 7K y 21K” y especificó que “la distancia mayor de 21K contamos con más de 250 corredores; en los 7K son aproximadamente 460; mientras que en la de 1K, que es participativa y promocional para que se sumen los niños y las familias, ya superamos los 100 anotados”.

Respecto al trazado, el funcionario resaltó que “va a ser una fiesta como cada edición, con un recorrido particular vinculado fundamentalmente a nuestro río a través de todo el desarrollo del Paseo Costanero”.

Además, adelantó que “la distancia más larga, de 21K, tendrá un ingreso a nuestra Reserva de Biosfera Laguna Oca para completar este desafío”.

Finalmente, el titular del IAS subrayó “el fuerte respaldo del Estado provincial para garantizar el éxito y la seguridad del evento”, destacando que “desde el Gobierno de Formosa siempre se trabaja de forma articulada y organizada entre los distintos estamentos, teniendo en cuenta todas las facetas que implica una competencia de este tipo, desde la seguridad y la salud, hasta el cuidado y la atención del corredor y de las familias que asisten”.





En ese sentido, detalló que se encuentran involucrados de manera conjunta “el IAS, la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Policía provincial, el Ministerio de la Comunidad y los diversos ‘running teams’ locales, quienes aportarán el marco festivo y participativo a esta jornada conmemorativa”.



