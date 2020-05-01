Habrá una nueva venta de chivitos paipperos en la previa del 9 de julio

El kilogramo de este “excelente” producto se ofrecerá a $6500 y se espera poder comercializar unas 300 reses.

El próximo miércoles 8, en la previa del feriado largo por el Día de la Independencia, se llevará a cabo una feria paippera especial que incluirá la comercialización de chivitos del oeste formoseño.

Así lo anticipó el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco, quien al dialogar con AGENFOR confirmó que el kilo estará a $6500 en el Polideportivo de La Paz, en Joaquín de los Santos al 1200 de la ciudad capital.

“Este sábado 4, el equipo con el frigorífico estuvo en la localidad de El Chorro para traer los chivitos de esa zona”, indicó el funcionario, anunciando que “la feria especial será el miércoles 8 en Formosa Capital, donde junto con Soberanía Alimentaria Formoseña, vamos a estar comercializando este producto paippero de excelente calidad”.

En cuanto al “muy buen precio”, destacó que el objetivo es que “las familias formoseñas puedan compartir y celebrar el Día de la Independencia y el fin de semana largo con un buen asadito”.

Puso de relieve que “apostamos a llegar a comercializar unas 300 reses”, ya que “siempre es un éxito la venta” de este producto formoseño.

Y resaltó “el trabajo que realiza el frigorífico móvil del PAIPPA, que es único en la región”, así como también las acciones desarrolladas por la provincia, a partir de la decisión del gobernador Gildo Insfrán, en cuanto al mejoramiento de la genética caprina que “han permitido la evolución de nuestros rodeos”.

Del mismo modo, no dejó de mencionar a las ferias ganaderas paipperas que se llevan a cabo en todo el territorio provincial, donde “los productores pueden vender muy bien su hacienda”.

“Continuamos trabajando en esto, fortaleciendo las comercializaciones, porque eso permite que el productor siga afianzándose en el campo y produciendo muy bien”, concluyó.



