Eliminar el etiquetado frontal será grave errore en materia de salud pública





Siete de cada diez adultos en Argentina posee exceso de peso y crece la alarma entre los niños y jóvenes-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, junto a la Dra. Noemí Karina Olivello White, -Presidente de la ⁠Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) Filial Formosa- rechazaron la posibilidad de modificar o eliminar el sistema de etiquetado frontal de alimentos y aseguraron que significaría "un grave error a nivel de salud pública", ya que la normativa busca combatir uno de los principales problemas sanitarios del país: el sobrepeso y la obesidad infantil. Es que a través del proyecto del PEN Expediente 186/26 que propone eliminar la Ley N° 27.642 de -Promoción de la Alimentación Saludable-, se busca desmantelar una de las políticas de salud pública más importantes del país, pese a la contundente evidencia científica local e internacional que demuestra su efectividad. El citado fue firmado por el Presidente Javier Milei, el Ex Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el Ministro de Salud Mario Lugones, sosteniendo la necesidad de reducir “limitaciones regulatorias, económicas y armonizar criterios dentro del MERCOSUR”. Sin embargo, más de 300 organizaciones de la sociedad civil y académicas rechazan la iniciativa porque podría eliminar una política integral diseñada específicamente para proteger la salud de la población -especialmente, la de niños, niñas y adolescentes- y el acceso a la información de las y los consumidores. Olivello se comprometió a defender la ley de etiquetado frontal en el seno de la Sociedad Argentina de Pediatría, toda vez que este tema trasciende una mera cuestión normativa, constituyéndose la misma en una herramienta sanitaria que debe mantenerse vigente y fortalecerse ya que las prevenciones de muchas enfermedades crónicas comienzan antes de que aparezcan los síntomas, empiezan, en gran medida, con las decisiones alimentarias que se toman durante la infancia. La idea es que la mamá o el papá que va al supermercado entienda qué está comprando, si elige llevar ese producto, al menos lo hace de manera consciente, con una decisión informada. Se remarcó que distintas investigaciones demostraron que los consumidores comprenden el significado de los sellos y que, en muchos casos, modificaron sus hábitos de compra a partir de esa información. "Si una persona elige un alimento con menos sellos o sin sellos de advertencia, ya estamos hablando de un cambio importante a nivel poblacional que impacta directamente en la alimentación de las infancias". Gialluca denunció que todavía no hemos logrado implementar la ley en su totalidad y, aun así, ya vemos beneficios, por eso sería un grave error su eliminación. En este sentido, se remitieron formales Actuaciones al Ministro de Salud de Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y Senado de la Nación, así como a las Comisiones Competentes, requiriéndose el rechazo del proyecto presentado por el Gobierno Nacional. En los fundamentos esgrimidos se resaltó que, si logramos que los bebés y los niños estén mejor alimentados, tendremos adultos menos enfermos y una población mucho más sana, esa es la importancia de esta ley como política de salud pública. A esto se agregó los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, donde el exceso de peso afecta al 13,6% de los menores de 5 años y alcanza al 41% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, agravado por el consumo de alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas. Por ello se remarcó que esta ley no se limita únicamente a los octógonos, toda vez que con anterioridad en los productos aparecían tablas nutricionales difíciles de comprender por la mayoría de los consumidores, lo que fue resuelto con los conocidos octógonos negros que permiten rápidamente identificar cuando un alimento presenta exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales, sodio o calorías. Por último, se afirmó que la experiencia de países como Chile, Uruguay, Perú, México y Colombia, donde existe el etiquetado frontal, se ha podido determinar una importante mejora en los hábitos de consumo y lo que es más importante, una disminución del exceso de peso infantil.