De la Rosa cuestionó el equilibrio fiscal del Gobierno nacional al advertir que “está sustentado en el robo a las provincias”

Advirtió sobre una “ruptura del tejido social” al repudiar las consecuencias de las medidas económicas del modelo libertario.

La diputada nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa, Graciela de la Rosa, cuestionó con dureza la política económica del Gobierno nacional al sostener que el equilibrio fiscal que exhibe la administración de Javier Milei “está sustentado en el robo de los recursos que les corresponden a las provincias y en el recorte de todas las áreas del Estado”.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la legisladora advirtió que las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso responden a un modelo que favorece a los grandes capitales extranjeros y no a la población.

En ese sentido, afirmó que “es toda una política de extranjerización de la economía la que se está sosteniendo a partir de las leyes que se están votando en el Congreso nacional” y aseguró que “ninguna de las leyes que ellos están presentando beneficia en algo a la gente, todos los beneficios son para las grandes empresas extranjeras, como el RIGI”.

De la Rosa expresó además su preocupación por el deterioro de la situación social y económica que, según consideró, atraviesan las familias argentinas. “No puede ser que no vean lo que está ocurriendo al lado, en la calle, en cada pueblo, en cada ciudad, que es el empobrecimiento de las familias argentinas”, manifestó.

En ese marco, sostuvo que existen indicadores que reflejan esa realidad y afirmó que el país vive “un empobrecimiento y un endeudamiento increíble de las familias argentinas”, situación que, remarcó, se experimenta “en carne propia”.

La diputada también cuestionó las consecuencias del modelo libertario y consideró que se está produciendo una “ruptura del tejido social”. A su entender, el plan económico del Gobierno “no está funcionando” y explicó que el superávit fiscal se obtiene a costa de reducir recursos destinados a las provincias y de aplicar fuertes recortes en áreas sensibles.

“Su principal caballito de batalla, que es el equilibrio fiscal, está sustentado en el robo que están haciendo de la plata que les corresponde a las provincias y en el recorte de la obra pública, la educación, la salud, la discapacidad y de todo programa social que tenga que ver con igualdad de oportunidades”, afirmó.

Asimismo, rechazó la visión del oficialismo sobre la justicia social y sostuvo que esa postura implica profundizar las desigualdades. “Ellos dicen que la justicia social es un robo, lo que quiere decir que el que nació rico tendrá que ser rico y el que nació pobre morirá pobre”, señaló.

Frente a ello, reivindicó los principios del Justicialismo, el Peronismo y la Doctrina Social de la Iglesia, al sostener que el Estado debe garantizar igualdad de oportunidades mediante políticas públicas orientadas a la educación, la salud y la protección de los sectores más vulnerables.

Finalmente, De la Rosa proyectó el escenario electoral de 2027 y llamó a construir una alternativa política. En ese sentido, sostuvo que el Peronismo debe impulsar iniciativas legislativas vinculadas con la equidad social y territorial, entre ellas un esquema de tarifas diferenciales para distintas regiones del país.

“Hay que elegir bien y fundamentalmente desde el Peronismo y el Justicialismo debemos tener proyectos de leyes que tengan que ver con la equidad social y territorial, de manera que el pueblo tenga la opción de un Gobierno distinto, popular y nacional como merecemos todos los argentinos”, concluyó.



