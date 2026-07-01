Guaycolec abre sus puertas durante las vacaciones de invierno con entrada libre y gratuita

Con el inicio del receso invernal, la Reserva Guaycolec abrirá sus puertas al público este jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12, en el horario habitual de 9 a 16 horas, con entrada libre y gratuita.

Ubicada a pocos minutos de la ciudad de Formosa, la Reserva constituye uno de los principales espacios de educación ambiental de la provincia y un importante pulmón verde que permite a vecinos y visitantes conocer y valorar la riqueza de la flora y la fauna nativas a través de recorridos en contacto directo con la naturaleza.

Desde la administración de la Reserva informaron que también permanecerá abierta durante el resto del receso invernal los días jueves 16, viernes 17, sábado 18 y domingo 19, y posteriormente viernes 24, sábado 25 y domingo 26, siempre en el horario de 9 a 16 horas.

Asimismo, recordaron que no está permitido el ingreso con mascotas y que, en caso de lluvia, el predio permanecerá cerrado al público para resguardar tanto la seguridad de los visitantes como el ambiente natural.

La invitación está dirigida a toda la comunidad para disfrutar de un espacio pensado para el encuentro con la naturaleza, la recreación y el aprendizaje, reafirmando el compromiso con la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental.



