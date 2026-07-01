El Hospital de Tres Lagunas y la UPLaB promueven el cuidado de la salud sexual y reproductiva entre los jóvenes

A través de una charla desarrollada en la EPES N°21 “Gral. Julio Argentino Roca" de la localidad de Tres Lagunas,, desde la cual se brindó información y se fomentó el diálogo con los estudiantes y toda la comunidad educativa.

Con el objetivo de fortalecer la promoción de la salud y brindar herramientas para el cuidado integral de las y los adolescentes, el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), a través del Hospital de Tres Lagunas y en articulación con la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), llevó adelante una charla sobre Educación Sexual y Reproductiva destinada a estudiantes de dicho establecimiento escolar.

La actividad, denominada “Ponte el Escudo: Prevención de ITS en la Comunidad”, se desarrolló en las instalaciones de la institución educativa y estuvo orientada a informar, sensibilizar y concientizar sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva, haciendo especial énfasis en la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Las disertaciones estuvieron a cargo del médico infectólogo Julián Bibolini, director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la UPLaB; que abordó aspectos vinculados a las formas de prevención de las ITS, la importancia del acceso a información confiable, el autocuidado, la consulta oportuna con los equipos de salud y la necesidad de derribar mitos y prejuicios que muchas veces son una barrera para la prevención.

Bibolini destacó la amplia convocatoria y el compromiso demostrado por los presentes durante esta jornada “que fue un espacio informativo y de intercambio dinámico sobre la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual”.

Seguidamente, expresó: “Generó gran alegría contar con la participación masiva de los estudiantes de este colegio secundario y también de toda la comunidad educativa, porque estuvieron presentes directivos, docentes, padres y vecinos de Tres Lagunas", expresó.

Remarcó en tanto, que la participación activa de los jóvenes enriqueció el desarrollo de la actividad “ya que interactuaron a través de preguntas, compartiendo sus experiencias y expresando sus dudas e inquietudes sobre cada uno de los puntos que fueron tratados. Se sumaron a debatir, a aprender y, sobre todo, a derribar mitos en forma conjunta", señaló.

El profesional, sostuvo que generar estos espacios resulta fundamental para que los adolescentes puedan acceder a conocimientos basados en evidencia científica, fortalecer hábitos de autocuidado y tomar decisiones informadas respecto de su salud sexual y reproductiva.

Luego, agradeció al Hospital de Tres Lagunas que estuvo al frente de esta iniciativa, a las autoridades de la EPES N°21 que nos abrieron las puertas tan cordialmente y a todos los que hicieron posible esta actividad, por su compromiso con la salud de los estudiantes y de la comunidad en general", manifestó.

Por su parte, el director del nosocomio, el odontólogo Alejandro Gómez, valoró el encuentro con los jóvenes, como un espacio oportuno “para la escucha, para la atención y para la comprensión de esta problemática que son las enfermedades de transmisión sexual, como el HIV/SIDA, el HPV, la sífilis, entre otras y, por supuesto, para concientizar, informar y dar herramientas para su prevención”.

Dijo también, que se aprovechó la oportunidad para recordar cuáles son los métodos anticonceptivos que el hospital tiene disponibles de forma gratuita, “incluyendo los preservativos que son, además de uno de los métodos para la anticoncepción, la principal barrera de prevención para las enfermedades de transmisión sexual”.

Y recalcó, que la disponibilidad de esos insumos es posible “gracias a una decisión que el Gobierno de la provincia de Formosa sostiene con fondos propios, mediante sus políticas sanitarias, en medio de un contexto nacional que progresivamente le viene quitando recursos a la salud pública”, enfatizó al finalizar.







