Formosa fortalece la soberanía tecnológica con nuevos egresados del Centro de Inclusión Digital

Las capacitaciones cerraron con una entrega de certificados a 58 egresados, llevada a cabo en la institución. En la jornada se destacó que a través de los cursos, que cuentan con aval del Ministerio de Educación y fueron organizadas junto al Ministerio de Economía se desarrollarán nuevas oportunidades laborales.

Este miércoles 8, se llevó a cabo el cierre de un ciclo de capacitaciones en el Centro de Inclusión Digital (CID), donde 58 estudiantes recibieron sus certificados. Las formaciones dictadas incluyeron Inteligencia Artificial Aplicada al Estudio y el Trabajo, Diseño e Impresión 3D, y Creación de Contenidos Digitales. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y el Ministerio de Cultura y Educación, con el objetivo de ampliar el acceso gratuito a herramientas digitales y acompañar las nuevas demandas del mundo laboral.

En ese marco, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, destacó la importancia de garantizar el acceso a la tecnología como una herramienta de inclusión. “La educación es el rostro de la justicia social. Significa que el formoseño, viva donde viva, hoy tenga acceso a la inclusión digital”, remarcó que estas herramientas son brindadas como parte de una política pública y que hoy se materializan con el Centro de Inclusión Digital.

Una formación con impacto

Durante el acto de entrega de certificados, estudiantes y autoridades destacaron el impacto de las capacitaciones y la posibilidad de incorporar conocimientos tecnológicos aplicables tanto al ámbito laboral como a proyectos personales.

Las herramientas incorporadas forman parte de los nuevos desafíos de la economía del conocimiento. Mario Caballero, uno de los alumnos que participó de la formación en Inteligencia Artificial aplicada al estudio y al trabajo, explicó que los conocimientos adquiridos serán incorporados a su emprendimiento gastronómico.

Por su parte, Solange Deutz, egresada del curso de Diseño e Impresión 3D, destacó el proceso de aprendizaje y las nuevas posibilidades que encontró a partir de la capacitación. “Entré sin ninguna experiencia y la capacitación fue excelente”, afirmó. “En vez de importar productos puedo crearlos yo misma, hacer diseños propios”, expresó, y valoró la oportunidad de acceder a una formación gratuita.

Capacitación para reducir la brecha digital

El coordinador del CID, Daniel Castellini, destacó la cantidad de estudiantes que finalizaron los trayectos y el objetivo de acercar herramientas tecnológicas a distintos sectores de la comunidad. “Cuando pensamos en las capacitaciones pensamos en cerrar la brecha, en que todos tengan las mismas oportunidades. Hoy el manejo de estas herramientas es crucial para cualquier trabajo”, explicó.

Castellini destacó el rol de la tecnología en los emprendimientos. “Hoy casi todo depende de esta estructura. Para vender, los comercios necesitan manejar las redes y consolidar su presencia digital”, ejemplificó.

Desde la formación docente, Fiorella Cattaneo, responsable del curso de Creación de Contenidos Digitales, valoró la evolución de los alumnos durante la cursada. “Al principio todos comenzaron muy temerosos porque era algo nuevo, pero los resultados fueron muy buenos. Pudieron aplicar los conocimientos en sus proyectos finales y mostrar un lado profesional y creativo que no habían descubierto”, sostuvo.

Tecnología al servicio de la formación y el empleo

Las autoridades destacaron el trabajo articulado entre organismos provinciales, la labor de los docentes y el rol del Centro de Inclusión Digital como espacio de acceso al conocimiento tecnológico.

Por su parte, el Ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, puso en valor la articulación institucional y el compromiso de los equipos que hacen posible el desarrollo de estas propuestas formativas. “Cada certificado representa mucho más que una capacitación; expresa la decisión de prepararse para un mundo en permanente transformación y de convertir el conocimiento en una herramienta para el crecimiento personal y comunitario”, afirmó Aráoz.

Finalmente, Aráoz remarcó que la formación tecnológica forma parte de una visión de desarrollo basada en la igualdad de oportunidades. “Una Patria verdaderamente libre también se construye con educación, con ciencia y con tecnología”, concluyó.

En la misma línea, el director de Educación Técnica, Pablo Barón Peña, destacó que los cursos cuentan con certificación oficial y respaldo del Ministerio de Cultura y Educación. “Las herramientas digitales en el mundo que estamos viviendo son más que necesarias, son obligatorias. Tener cursos de esta calidad, con instructores y certificaciones oficiales, garantiza una educación gratuita y accesible para todos”, afirmó.

Con esta nueva entrega de certificados, el CID consolida su rol como un espacio de formación permanente, destinado a acercar tecnología, conocimiento e innovación a la comunidad formoseña, con herramientas que buscan ampliar las oportunidades de desarrollo laboral y productivo.







