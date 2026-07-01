Gremios formoseños destacaron el pago de haberes y aguinaldo “en tiempo y forma”

A través de un comunicado de prensa, los sindicatos nucleados en el Movimiento por la Unidad Gremial de Formosa, hicieron públicas sus manifestaciones de agradecimiento al Gobierno de Formosa, por la decisión de abonarles en tiempo y forma los haberes y el medio aguinaldo al sector asalariado y a la clase pasiva estatal.

El Movimiento por la Unidad Gremial de Formosa (MUG) expresó que: “En nombre y representación de 47 gremios, seccionales y filiales, además de delegaciones sindicales con actuación provincial”, valoran “la feliz decisión de pagar los haberes y el aguinaldo del primer semestre”, trayendo una satisfactoria “buena nueva” para miles de familias formoseñas.

Asimismo destacan “la importancia macroeconómica que conlleva esta medida de justicia social, para la dinamización y fortalecimiento del sector comercial y productivo”, como así también “de bienes y servicios” de toda la jurisdicción provincial, debido a que los fondos previstos ingresan al circuito local potenciando el mercado en su conjunto.

“Así también, todo esto redunda en beneficio de toda la comunidad, por los efectos multiplicadores que producen semejante inyección de fondos”, reza el comunicado, que es suscripto por la coordinadora del Movimiento Obrero, profesora Estela del Carmen Escobar.

En esa tesitura, el pronunciamiento pone de relieve el objetivo del Gobierno provincial de “garantizar el pago de haberes y adicionales a empleados activos, jubilados y pensionados, aún en un contexto nacional adverso por la merma significativa de la coparticipación federal”.

“Por más que intenten, desde las esferas nacionales, doblegar la voluntad de seguir aplicando políticas de distribución y justicia social, Formosa resiste y alienta la defensa de las premisas del modelo provincial en pos de la custodia irrenunciable de nuestra autonomía”, finaliza expresando el comunicado gremial.



