El Vicegobernador participó de la jornada regional de capacitación en el CEDEVA de Laguna Yema

“Celebramos y ratificamos ese compromiso para que este tipo de eventos puedan realizarse en la provincia”, expresó desde esa localidad del interior formoseño.

En el marco de la apertura de la jornada de capacitación desarrollada este martes 7 en el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Laguna Yema, el vicegobernador Eber Solís brindó un discurso donde resaltó el evento dirigido a productores, técnicos y estudiantes de la provincia, orientado al sector ganadero bajo el concepto de que “el pasto es la ciencia”, se sintetizó al abrirse este importante encuentro.

El mismo fue organizado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de la Producción y Ambiente, en coordinación con el Instituto PAIPPA, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y el CEDEVA, junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la red regional GrassAcademyLatam, dedicada a la investigación y el desarrollo de pasturas para el Gran Chaco Americano.

En ese contexto, afirmó el Vicegobernador: “Estamos felices por poder compartir este encuentro y, fundamentalmente, orgullosos porque en esta zona y en toda la provincia ya se empieza a hablar de la ciencia y la tecnología aplicada a la producción”.

Por eso, “el gobernador Gildo Insfrán me pidió especialmente que viniera a acompañarlos”. Además, afirmó contundente: “Nosotros defendemos lo público, pero también acompañamos al sector privado”, al igual que aquellos que “necesitan un mayor acompañamiento del Estado provincial”, enfatizó.

En ese punto, recalcó que el Modelo Formoseño sostiene una mirada sustentable y justa en lo ambiental, social y económico, por consiguiente, “celebramos y ratificamos ese compromiso para que este tipo de eventos puedan realizarse en la provincia”, realzó.

Acto seguido, Solís recordó que hace poco tiempo se había concretado un remate ganadero en Ingeniero Juárez, donde también se reflejó ese sostén gubernamental, con el objetivo de “potenciar al productor”, ya sea del oeste o de cualquier lugar de la provincia.

En el cierre de esta jornada exitosa de capacitación regional sobre pasturas, felicitó a todos los organizadores como a los expositores que compartieron provechosas experiencias.

Finalmente, cabe destacar que el evento contó con la presencia del ministro de la Producción y Ambiente Lucas Rodríguez; el coordinador ejecutivo del CEDEVA; Federico De Pedro; así como el titular del Instituto PAIPPA, Rubén Casco; secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis; también asistieron Federico Miranda, director del INTA de El Colorado; autoridades de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, el intendente de Laguna Yema Nilton Werning y otros intendentes y concejales de comunidades vecinas invitados.







